У соцмережах полковника Валентина Манька знайшли відео під російську музику

Герой України полковник Валентин Манько, якого Олександр Сирський призначив командиром Штурмових військ, після початку повномасштабного вторгнення публікував у соцмережах відео, зняте під російську музику. На це звернув увагу ексначальник штабу 12 бригади Нацгвардії «Азов» Богдан Кротевич.

«Раджу підписатись на сторінки командуючого Штурмових військ. Олександре Станіславовичу, дійсно, гарне кадрове рішення, стало все ясно!», – написав Богдан Кротевич у соцмережі ікс.

До повідомлення Богдан Кротевич прикріпив два відео з соцмереж Валентина Манька. На відео, що опубліковані у 2023 та 2024 року у соцмережах інстаграм та тік-ток, полковник танцює під пісню «Й*бу дал» російського гурту «Пневмослон», а через маску в тік-ток, також під російську музику, дізнається, який він персонаж з російського серіалу «Слово пацана».

Крім того, серед підписок Валентина Манька є російські діячі та політики. Зокрема, командир Штурмових військ у соцмережі інстаграм стежить за росіянкою Наталією Локтєвою. В описі до її профілю вказується, що вона – член комісії за напрямком «Сім’я» державної ради Росії.

«Його (Валентина Манька – ред.) істинне обличчя – російські серіальчики, російська музичка, тупоголові мотиваційні цитати з російських пабліків та підписки на російських публічних діячів та навіть політиків. Сподіваюсь після такого суспільного резонансу та очевидну втрату авторитету цього дегана не будуть призначати командувачем та й загалом знімуть з управління новостворених Штурмових військ», – прокоментував ветеран ЗСУ Олег Симороз.

Наразі Валентин Манько не коментував свої публікації у соцмережах.

Більше про Валентина Манька

Валентин Манько народився 29 січня 1981 року у селі Григорівка Дніпропетровської області. Був бійцем-добровольцем у ДУК «Правий сектор», брав участь у ключових боях АТО.

У 2018 році Валентин Манько переміг у конкурсі на посаду голови Держслужби у справах ветеранів та учасників АТО. Після оголошення його переможцем ветеранські та волонтерські організації розкритикували кандидатуру Манька. Зокрема, ветерани АТО звинувачували Валентина Манька у викраденнях та рекеті.

Фермер і учасник самооборони села Великоновоселівка Донецької області Олександр Потуга заявляв, що у 2014 році підрозділ Манька двічі викрадав його, а також пограбував підприємство «Скіф», вкравши 200 тонн врожаю та техніку. За словами Олександра Потуги, він що особисто впізнав Манька під час одного з допитів.

У 2015 році правоохоронці оголосили у розшук Валентина Манька. У картці розшуку вказувалося, що його звинувачують у вчиненні розбою, спрямованого на заволодіння майном в особливо великих розмірах (ст. 187 ч. 4 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від восьми до 15 років. Однак згодом справу закрили.

Картка розшуку Валентина Манька

У 2022 році на початку повномасштабного вторгнення Манько сформував підрозділ добровольців, який вже через пів року налічував 3 тис. людей. Він брав участь у боях на Харківщині, Донеччині, Запоріжжі та Луганщині. Згодом Валентин Манько очолив 33-й окремий штурмовий полк.

У 2024 році був відзначений званням «Героя України» з врученням ордена «Золота Зірка» за «особисту мужність і героїзм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові».

6 жовтня 2025 року «Бабель» опублікував інтерв’ю з Валентином Маньком. У ньому він, коментуючи своє оголошення в розшук, заявив, що його «прив’язали до справи, до якої я мав такий самий стосунок, як сьогодні до балету». Також Валентин Манько заявив, що вперше чує про підприємство «Скіф».

Нагадаємо, 18 серпня стало відомо, що Головнокомандувач ЗСУ призначив полковника Валентина Манька командиром Штурмових військ. До цього 44-річний військовий очолював 33-й штурмовий полк, який під його керівництвом виконував бойові завдання на Харківщині, Курщині та Покровському напрямку.

20 вересня 2025 року Володимир Зеленський повідомив про створення окремого роду військ у складі Збройних сил України – Штурмові війська.