Формування штурмових військ розпочалося у 2025 році

Упродовж наступних двох тижнів в Україні юридично зʼявиться окремий рій військ у складі Збройних сил України – штурмові війська. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції в суботу, 20 вересня, пише «Суспільне».

Президент зазначив, що штурмові батальйони та полки, які зʼявились цього року показали«хороший результат». Росія скопіювала українську систему штурмових військ, через що Україна вирішила юридично закріпити їхній статус.

«Будемо зараз робити окремі штурмові війська, ухвалено це рішення. Зараз все готується, і я думаю, десь тиждень – десять днів і все буде працювати. Сучасні штурмові війська із дроновою частиною, з усім іншим. Авжеж вони працюють сьогодні разом, штурмові полки з ДШВ виконують сильні задачі», – зазначив Зеленський.

Як писав ZAXID.NET, 18 серпня стало відомо, що Герой України полковник Валентин Манько очолив нове управління штурмовими підрозділами Збройних сил України. Раніше 44-річний Манько керував 33-м окремим штурмовим полком, який вів бої на Харківщині, Курщині та Покровському напрямку.

Штурмові війська – новий рід ЗСУ, формування якого розпочалося у 2025 році. Наразі туди входять 1-й, 33-й, 210-й, 225-й і 425-й окремі штурмові полки. Ці війська мають пряме підпорядкування й діють на проблемних ділянках фронту.