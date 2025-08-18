Валентин Манько долучився до лав ЗСУ у 2014 році

Герой України полковник Валентин Манько очолив нове управління штурмовими підрозділами Збройних сил України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський в інтерв’ю виданню «РБК-Україна».

Раніше 44-річний Манько керував 33-м окремим штурмовим полком. Під його керівництвом підрозділ вів бої на Харківщині, Курщині та Покровському напрямку. Сам Манько зазнав поранення під час виконання бойових завдань, пише портал «Мілітарний».

На думку Олександра Сирського, приклад кар’єрного зростання, як в полковника Валентина Манька – від командира полку до керівника управління штурмових військ – може збільшити приплив добровольців та мотивацію людей у війську.

Нагадаємо, штурмові війська – новий рід ЗСУ, формування якого розпочалося у 2025 році. Наразі туди входять 1-й, 33-й, 210-й, 225-й і 425-й окремі штурмові полки. Ці війська мають пряме підпорядкування й діють на проблемних ділянках фронту.

Фото з фейсбук-сторінки Валентина Манька

Валентин «Пілот» Манько народився 29 січня 1981 року в селі Григорівка Васильківського району Дніпропетровської області. Був бійцем-добровольцем у ДУК «Правий сектор», брав участь у ключових боях АТО.

У 2018 році Валентин Манько очолив Державну службу у справах ветеранів війни та учасників АТО.

У 2024 році був відзначений званням «Героя України» з врученням ордена «Золота Зірка» за «особисту мужність і героїзм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові».