Максим Данильчук став командиром бригади замість Яна Яцишена

Новим командиром 47 окремої механізованої бригади Збройних сил України «Магура» став 26-річний підполковник та Герой України Максим Данильчук. Про це повідомили у п’ятницю, 19 вересня, у пресслужбі Житомирського обласного ТЦК та СП.

26-річний Максим Данильчук – уродженець села Барвинівка на Житомирщині. Навчався в Національні академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного у Львові.

З початку повномасштабного вторгнення Максим Данильчук був командиром роти, начальником штабу, а згодом і командиром батальйону 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького.

«Його підрозділ тримав оборону на Донеччині та Харківщині, знищивши сотні окупантів і чимало їхньої техніки. У лютому 2023 року під керівництвом Данильчука українські воїни відбили численні атаки «вагнерівців» на Донбасі», – повідомили у пресслужбі Житомирського ТЦК.

24 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський надав Данильчуку звання Героя України. Крім того, військовослужбовець має ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів і орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Максим Данильчук обійняв посаду командира бригади замість Яна Яцишена – командира бригади з 2024 року.

Зміна командування відбулася після того, як 16 травня комбат 47 ОМБр Олександр Ширшин повідомив про звільнення з посади через «дебільні задачі». За словами військового, накази командування призводять до невиправданих людських втрат. 14 серпня Ширшин офіційно звільнився з посади.

Зазначимо, за даними з відкритих джерел, 47 бригада з жовтня 2024 року виконує бойові завдання на Курщині. Також на сторінці бригади у Facebook військові публікують результати бойової роботи на Сумському напрямку.