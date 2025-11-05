Махмуд-Алі Каліматов з 2022 року передавав гроші та допомогу російській армії

Суд виніс заочний вирок для глави російської республіки Інгушетія Махмуду-Алі Каліматову за фінансування війни Росії проти України. Про це у середу, 5 листопада, повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

За публічним обвинуваченням Чернівецької обласної прокуратури Каліматова засудили до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Вирок йому винесли за ч. 3 ст. 110-2 ККУ (фінансування дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України).

«Прокурори довели, що чиновник систематично спрямовував кошти та ресурси для підтримки російських окупаційних військ. Так, за його дорученням уряд Інгушетії виплачував одноразові премії громадянам, які підписували контракт зі збройними силами РФ – від 100 до 400 тис. рублів», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Окрім того, слідство з’ясувало, що за наказом Каліматова для військових російської армії постачали медикаменти, тактичне спорядження, теплові гармати, одяг та спальники. Загальна вага переданої окупантам допомоги становить 45 тонн вантажу.

66-річний Махмуд-Алі Каліматов очолює Інгушетію з 2019 року. Через його допомогу росіянам у війні проти України проти Каліматова запровадили санкції Велика Британія, США та Україна.