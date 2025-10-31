Головний обвинувачений був членом воєнізованої збройної терористичної організації

Вищий регіональний суд Мюнхена виніс вирок трьом чоловікам за шпигунство на користь Росії. Головного обвинуваченого засудили до шести років ув’язнення, інших двох – умовно. Про це у четвер, 30 жовтня, повідомила німецька газета Bild.

Суд Мюнхена розглянув справу щодо планування диверсій проти залізничних ліній та військової інфраструктури в Німеччині на замовлення Росії.

Головного обвинуваченого 41-річного Дітера С. визнали винним у шпигунстві та членстві в іноземній терористичній організації. Двоє його поплічників 38-річний і 44-річний чоловіки отримали умовні терміни ув'язнення – шість місяців та один рік відповідно. У газеті уточнили, що усі троє мають подвійне громадянство – російське та німецьке.

За даними слідчих, головний обвинувачений був членом воєнізованої збройної терористичної організації, яка воювала проти українських сил на сході України між 2014 та 2016 роками. Чоловік заперечував це звинувачення в суді, стверджуючи, що тоді перебував у стосунках з жінкою, яка там була, і не брав участі в бойових діях. Крім цього, правоохоронці встановили, що між жовтнем 2023 року та квітнем 2024 року він планував диверсії проти військової інфраструктури та ключових залізничних вузлів у Німеччині. Двоє інших підсудних підтримували його у цих діях.

«Вироки суду виявилися меншими, ніж вимагала прокуратура. Обвинувачення просило вісім років і вісім місяців для головного обвинуваченого та рік умовно для кожного з двох інших. Захист вимагав виправдання для всіх трьох», – додають у повідомленні.

