Затримання українців стало результатом дій Агентства внутрішньої безпеки

У Катовіцах заарештували 34-річну жінку та 32-річного чоловіка за підозрою у шпигунстві для іноземної розвідки. Затримання українців стало результатом дій Служби військової контррозвідки та Агентства внутрішньої безпеки. Про це у понеділок, 27 жовтня, повідомив прессекретар міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський.

За словами Добжинського, українці виконували завдання для іноземної розвідки, намагаючись виявити військовий потенціал Польщі. Зокрема, затримані встановлювали пристрої для прихованого моніторингу критично важливої ​​інфраструктури.

«Зібрана ними інформація стосувалася солдатів Збройних сил Польщі та критичної інфраструктури, розташованої в Польщі, зокрема транспортної інфраструктури, що забезпечує логістичну та військову підтримку Україні», – йдеться у дописі Добжинського.

Затримані українці за рішенням суду проведуть три місяці під арештом.

Нагадаємо, 22 жовтня суд у Білій Підляській арештував українця на три місяці за підозрою у розвідці для російських спецслужб.