У Катовіцах за підозрою у шпигунстві затримали двох українців
Затримані українці проведуть три місяці під арештом
У Катовіцах заарештували 34-річну жінку та 32-річного чоловіка за підозрою у шпигунстві для іноземної розвідки. Затримання українців стало результатом дій Служби військової контррозвідки та Агентства внутрішньої безпеки. Про це у понеділок, 27 жовтня, повідомив прессекретар міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський.
За словами Добжинського, українці виконували завдання для іноземної розвідки, намагаючись виявити військовий потенціал Польщі. Зокрема, затримані встановлювали пристрої для прихованого моніторингу критично важливої інфраструктури.
«Зібрана ними інформація стосувалася солдатів Збройних сил Польщі та критичної інфраструктури, розташованої в Польщі, зокрема транспортної інфраструктури, що забезпечує логістичну та військову підтримку Україні», – йдеться у дописі Добжинського.
Затримані українці за рішенням суду проведуть три місяці під арештом.
