Польща планує вже до літа повернутися до нормального життя і зняти карантинні обмеження. Про це заявив глава міністерства охорони здоров'я Адам Недзельський в інтерв'ю тижневику «Sieci».

Урядовець пояснив це тим, що навіть за можливості спалаху четвертої хвилі коронавірусу, за рахунок вакцинації Польща буде готова до неї.

«Я думаю, що під час літніх канікул ми повернемося до нормального життя. Новий навчальний рік повинен розпочатися нормально у вересні. Четверта хвиля, якщо вона відбудеться, буде не такою великою, як попередні хвилі, через сформований імунітет і завдяки програмі вакцинації. Війна триває, але ми вже після висадки у Нормандії», – заявив Недзельський.

На запитання, чи можливе повне повернення до допандемічних часів, очільник польського МОЗу відповів, що «у певному сенсі до цих часів ми вже не повернемось, бо тепер суспільства набагато ширше усвідомлюють епідемічні загрози, ніж рік тому».

Недзельський пояснив, що коли люди дізнаються про новий вірус, то зреагують набагато рішучіше.

За попередню добу, 11 квітня, у Польщі виявили майже 22 тис. нових випадків коронавірусу, 28 тис. одужало, 245 померло. Загалом у країні було інфіковано вже 2,5 млн людей.

Через нову хвилю пандемії у Польщі з 20 березня запровадили загальнонаціональний локдаун. Він мав діяти щонайменше до 9 квітня, але нещодавно його продовжили до 18 квітня.

Водночас, в країні щеплення отримали вже понад 7,6 млн людей, а вакцини проти коронавірусу показали на практиці ефективність у 99%. Через це захворюваність почала поступово знижуватись.