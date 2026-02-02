Жан-Ноель Барро запевнив у підтримці України під час війни

Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро [Jean-Noël Barrot] заявив, що Європа на 100% забезпечує фінансову допомогу Україні, однак Париж ніколи не виключав ведення діалогу з Росією. Про це він сказав в інтерв’ю французькому виданню «Libération».

Як пояснив французький топдипломат, нині Європі потрібний прямий контакт із Росією для того, щоб відстоювати власні інтереси.

«Європейці, які зараз є основними фінансовими та військовими спонсорами України, повинні мати канал для відстоювання своїх інтересів, не делегуючи відповідальності нікому іншому», – наголосив Барро.

Водночас він заявив, що лідер РФ Владімір Путін поки що не виявляє жодних ознак реального бажання рухатися до миру. Як приклад небажання росіянами встановлювати мир, французький дипломат навів останні обстріли РФ цивільного населення України. Зокрема йдеться про обстріл пасажирського потягу «Барвінкове – Львів – Чоп», який іноземний міністр назвав воєнним злочином.

Окрім цього, глава МЗС Франції запевнив у підтримці України під час війни.

«Сьогодні 100% фінансової допомоги Україні надходить з Європи. Основна частина розвідувальної та військової підтримки також надходить із Європи... Україна знає, що може розраховувати на непохитну підтримку європейців», – сказав Жан-Ноель Барро.

Зауважимо, в останніх перемовинах щодо завершення російсько-української війни, які відбулись 23 та 24 січня у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі, брали участь делегації з трьох країн – США, України та Росії.

За даними президента України Володимира Зеленського, наступні раунди переговорів в Абу-Дабі заплановані на 4 та 5 лютого.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що вважає необхідним мати можливість контактувати з російським диктатором Владіміром Путіним, щоб розв’язати територіальні питання. Йдеться, зокрема, про Донецьку область, а також Запорізьку АЕС.