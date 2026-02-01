Володимир Зеленський назвав дату наступних тристоронніх переговорів

Українська переговорна група доповіла президенту Володимиру Зеленському про дату наступних перемовин між делегаціями США, України та Росії. Про це президент повідомив у неділю, 1 лютого, у своєму телеграм-каналі.

За словами президента, наступні раунди переговорів в Абу-Дабі заплановані на 4 та 5 лютого. Володимир Зеленський наголосив, що Україна під час цих зустрічей розраховує наблизити мир.

«Визначено дати наступних тристоронніх зустрічей: 4 та 5 лютого в Абу-Дабі. Україна готова до предметної розмови, і ми зацікавлені в тому, щоб результат наблизив нас до реального й достойного закінчення війни», – написав Володимир Зеленський.

Зауважимо, що перші два раунди тристоронніх переговорів за участі США, України та Росії відбулись 23 та 24 січня у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі. Президент України сказав, що «розмови були конструктивними», але не розкрив деталі. Він також повідомляв, що переговорні групи відзвітують своїм президентам про результати зустрічей, після чого переговорний процес поновлять. Тоді очікувалось, що наступний раунд перемовин відбудеться 1 лютого, однак Володимир Зеленський допускав його перенесення.

25 січня під час пресконференції у столиці Литви Вільнюсі Володимир Зеленський підтвердив, що під час переговорів в ОАЕ російська делегація продовжувала вимагати від України вивести військових з неокупованої частини Донеччини. Проте Володимир Зеленський наголосив, що позиція щодо територіальних поступок залишається незмінною – Україна не віддаватиме Росії свої території та не визнаватиме окуповані населені пункти російськими.

31 січня стало відомо, що Володимир Зеленський в інтервʼю для Český rozhlas заявив, що для вирішення територіальної суперечки необхідно контактувати з російським диктатором Владіміром Путіним.