Другий Святий вечір, який припадає на 5 січня, завершує різдвяно-новорічний цикл і передує одному з найважливіших християнських свят – Водохрещу. Цей вечір стриманий і зосереджений, адже віряни дотримуються посту, налаштовуючись на духовне очищення. Попри скромність у їжі, сімейна вечеря залишається важливим обрядом, що символізує єдність, вдячність і завершення свят. Що готують на Другий Святвечір, пише «24 Канал».

Значення Другого Святого вечора

У народній традиції цей вечір часто називають Голодною кутею. Назва пов’язана з тим, що протягом дня утримуються від їжі, а до столу сідають лише після молитви. Вечеря має не стільки святковий, скільки обрядовий сенс, вона підкреслює перехід від різдвяної радості до стриманості й духовного зосередження напередодні освячення води.

Головна страва вечора – голодна кутя

Центральне місце на столі займає кутя, яку цього разу готують пісною. Вона відрізняється від різдвяної простішим складом і символізує очищення, смирення та готовність до нового духовного етапу. Саме з куті традиційно починають вечерю.

Напої на Другий Святий вечір

Традиційним напоєм цього вечора є узвар. Його подають як доповнення до пісних страв і як символ достатку, здоров’я та зв’язку з родинними традиціями. Узвар вважається обов’язковим елементом вечері в багатьох регіонах України.

Пісні страви на святковому столі

Другий Святий вечір не передбачає розкішного частування, тому кількість страв може бути меншою, ніж на Різдво. На столі зазвичай з’являються пісні вареники з різними начинками, страви з круп, тушковані або квашені овочі, гриби, квасоля, капуста. Усі наїдки мають бути простими, без м’яса, молока та яєць.