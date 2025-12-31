Основним символом свята є багатий стіл

Зимові свята в Україні завжди були багаті на обряди та звичаї, і серед них особливе місце займає Щедрий вечір, або свято Маланки. Це не просто час веселощів – це момент, коли родина збирається разом, вшановує традиції предків і бажає добробуту на весь наступний рік. Хоча сьогодні свято має більш розважальний характер, його корені сягають глибокої давнини. Детальніше про це пише Oboz.ua.

Дата святкування

Щедрий вечір, який також називають святом Маланки, відзначають за тиждень після Різдва. У сучасному церковному календарі ця дата тепер збігається з кінцем року.

31 грудня – Щедрий вечір (Маланки), день пам’яті преподобної Меланії;

– Щедрий вечір (Маланки), день пам’яті преподобної Меланії; 1 січня – Новий рік і день святого Василя Великого.

Історія свята Маланки

Свято отримало назву від імені преподобної Меланії, але в народній традиції воно існувало задовго до християнського календаря. Маланка символізує перехід від старого року до нового, очищення, оновлення та бажання щастя й достатку. У давнину люди вірили, що саме в цей вечір світ стає ближчим до потойбічного, тому особливо важливо дотримуватися традицій та обрядів.

Щедрий вечір: звичаї та обряди

Основним символом свята є багатий стіл. На ньому обов’язково мають бути страви, що символізують достаток: вареники, м’ясні страви, пироги та кутя з додаванням масла чи смальцю. Вечеря починалася з молитви, а після неї родина бралася за веселі традиції: водили Козу, співали щедрівки, влаштовували жартівливі сценки.

Спалювання дідуха після Щедрого вечора було символом очищення та завершення святкового циклу. Молодь і діти йшли по хатах, бажаючи господарям здоров’я, багатства та щастя, а коза у традиційному обряді «помирала» і «оживала», символізуючи кінець старого року та народження нового.