фото skofija

Церковний календар ПЦУ та УГКЦ на січень 2026 року

На січень 2026 року припадає одразу декілька важливих для вірян свят, серед яких Василія і Водохреща. У які дні що відзначати, пишуть Православна церква України та Українська греко-католицька церква. Церковний календар ПЦУ та УГКЦ на січень 2026 року: важливі дати Основні церковні дати: 1 січня — святого Василія Великого ;

; 3 січня — святого пророка Малахії; святого мученика Гордія;

6 січня — Богоявлення Господнє (Водохреща) ;

; 7 січня — Собор святого Івана Хрестителя;

15 січня — святих преподобних Павла Тивейського і Івана Кущника;

17 січня — святого преподобного Антонія Великого;

27 січня — перенесення мощей святого Івана Золотоустого;

30 січня — трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова і Івана Золотоустого ;

; 31 січня — святих чудотворців і безсрібників Кира та Івана.

