Рік почнеться з великого свята: що відзначатимуть християни у січні 2026 року
Церковний календар ПЦУ та УГКЦ на січень 2026 року
На січень 2026 року припадає одразу декілька важливих для вірян свят, серед яких Василія і Водохреща. У які дні що відзначати, пишуть Православна церква України та Українська греко-католицька церква.
Церковний календар ПЦУ та УГКЦ на січень 2026 року: важливі дати
Основні церковні дати:
- 1 січня — святого Василія Великого;
- 3 січня — святого пророка Малахії; святого мученика Гордія;
- 6 січня — Богоявлення Господнє (Водохреща);
- 7 січня — Собор святого Івана Хрестителя;
- 15 січня — святих преподобних Павла Тивейського і Івана Кущника;
- 17 січня — святого преподобного Антонія Великого;
- 27 січня — перенесення мощей святого Івана Золотоустого;
- 30 січня — трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова і Івана Золотоустого;
- 31 січня — святих чудотворців і безсрібників Кира та Івана.
