Голова Хмельницької облради Віолета Лабазюк подала декларацію про доходи за 2022 рік
Віолета Лабазюк та її чоловік, нардеп Сергій Лабазюк, за рік заробили 855 тис. грн
Голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк оприлюднила декларацію про доходи за 2022 рік. На сайті Національного агентства з питань запобігання корупції зазначається, що посадовиця подала її у вівторок, 30 січня.
За 2022 рік жінка заробила у обласній раді 447 тис. грн. Її чоловік, народний депутат Сергій Лабазюк, заробив 408 тис. грн у Верховній Раді. Також Віолета Лабазюк задекларувала два подарунки у негрошовій формі по 100 та 200 тис. грн.
Готівкою жінка зберігає 400 тис. грн і 30 тис. доларів. На рахунках у банках – 11 тис. грн та 20 тис. грн. Її чоловік у готівці має 43 тис. доларів та 200 тис. грн, а в банках – 1,4 млн грн та 355 тис. грн.
Жінка володіє будинком на 665 м2 у селі Розсоша, де, судячи з інформації, й мешкає родина, та ще одним будинком у цьому ж селі на 220 м2. Разом з чоловіком та ще двома родичами вона має у частковій власності квартиру в Волочиську. Також одноосібно вона володіє п’ятьма земельними ділянками у селі Розсоша.
Донька подружжя Євангеліна Лабазюк має квартиру в Хмельницькому на 116 м2, право власності на яку отримала в грудні 2022 року.
Судячи з декларації, подружжя не має у власності жодного автомобіля. Віолета і Сергій Лабазюки вказали, що користуються транспортом своїх же підприємств. Йдеться про Land Rover 2017 року випуску, Porshe Cayenne 2019 року випуску та Mercedes-Menz S400 2021 року випуску.
Також Віолета Лабазюк задекларувала три дорогі годинники, два з яких належать її чоловіку, і ще один – їй. Вказана вартість лише одного з них – Oyster Perpetual Datejust за 395 тис. грн.
Зазначимо, що Віолета Лабазюк народилась у 1986 році в Волочиську. До обрання очолювала благодійний фонд свого чоловіка Сергія Лабазюка «Ми поруч». Вперше до облради була обрана в жовтні 2020 року від партії «За Майбутнє». У грудні її обрали головою облради.
Нагадаємо, раніше ZAXID.NET аналізував декларацію нардепа з Хмельницького Миколи Стефанчука, а також декларацію міського голови Хмельницького Олександра Симчишина.