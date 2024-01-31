Віолета Лабазюк балотувалась до облради від партії «За Майбутнє»

Голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк оприлюднила декларацію про доходи за 2022 рік. На сайті Національного агентства з питань запобігання корупції зазначається, що посадовиця подала її у вівторок, 30 січня.

За 2022 рік жінка заробила у обласній раді 447 тис. грн. Її чоловік, народний депутат Сергій Лабазюк, заробив 408 тис. грн у Верховній Раді. Також Віолета Лабазюк задекларувала два подарунки у негрошовій формі по 100 та 200 тис. грн.

Готівкою жінка зберігає 400 тис. грн і 30 тис. доларів. На рахунках у банках – 11 тис. грн та 20 тис. грн. Її чоловік у готівці має 43 тис. доларів та 200 тис. грн, а в банках – 1,4 млн грн та 355 тис. грн.

Жінка володіє будинком на 665 м2 у селі Розсоша, де, судячи з інформації, й мешкає родина, та ще одним будинком у цьому ж селі на 220 м2. Разом з чоловіком та ще двома родичами вона має у частковій власності квартиру в Волочиську. Також одноосібно вона володіє п’ятьма земельними ділянками у селі Розсоша.

Донька подружжя Євангеліна Лабазюк має квартиру в Хмельницькому на 116 м2, право власності на яку отримала в грудні 2022 року.

Судячи з декларації, подружжя не має у власності жодного автомобіля. Віолета і Сергій Лабазюки вказали, що користуються транспортом своїх же підприємств. Йдеться про Land Rover 2017 року випуску, Porshe Cayenne 2019 року випуску та Mercedes-Menz S400 2021 року випуску.

Також Віолета Лабазюк задекларувала три дорогі годинники, два з яких належать її чоловіку, і ще один – їй. Вказана вартість лише одного з них – Oyster Perpetual Datejust за 395 тис. грн.

Зазначимо, що Віолета Лабазюк народилась у 1986 році в Волочиську. До обрання очолювала благодійний фонд свого чоловіка Сергія Лабазюка «Ми поруч». Вперше до облради була обрана в жовтні 2020 року від партії «За Майбутнє». У грудні її обрали головою облради.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET аналізував декларацію нардепа з Хмельницького Миколи Стефанчука, а також декларацію міського голови Хмельницького Олександра Симчишина.