Віктор Гапончук очолив Волинський апеляційний суд у листопаді 2019 року

Голова Волинського апеляційного суду Віктор Гапончук оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Щомісяця посадовець заробляв орієнтовно 224 тис. грн.

Як йдеться в електронній декларації, у 2023 році Віктор Гапончук заробив на посаді голови Волинського апеляційного суду 2 691 406 грн. Це орієнтовно по 224 тис. грн щомісяця. Крім того, за проведення занять у Волинському національному університеті ім. Лесі Українки він отримав 8 492 грн зарплати. Дружина судді Олена Гапончук задекларувала 167 300 грн зарплати за викладацьку діяльність у Луцькому національному технічному коледжі.

З об’єктів нерухомості Віктор Гапончук вказав три квартири в Луцьку. Щоправда, жодна з них не належить подружжю повністю. Першу квартиру голова суду ділить із двома родичками (71,6 м2), другу – із дружиною та двома дітьми (80,5 м2), а третя з 2002 року перебуває у спільному користуванні Олени Гапончук із її родичами (66 м2).

Заощаджень на банківських рахунках, земельних ділянок чи інших цінних речей Віктор Гапончук не вказав.

Крім того, посадовець зазначив, що користується автомобілем батька – Mitsubishi Outlander 2.0 2013 року випуску, а у власності його дружини – Toyota RAV4 Hybrid 2020 року випуску, який вона придбала за 1,2 млн грн.

Додамо, що Віктор Гапончук є головою Волинського апеляційного суду з 2019 року. До того працював юрисконсультом приватних підприємств ПФ «Пастораль» і ТзОВ «Агрокорміндустрія», а також суддею Любешівського районного суду Волинської області.