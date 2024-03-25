Голова Закарпатського господарського суду оприлюднила декларацію про доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Оксана Ремецькі задекларувала 1,52 млн грн зарплати в суді та 34,7 тис. грн – за викладання в УжНУ. Для порівняння – у довоєнний 2021 рік на посаді голови господарського суду вона заробила близько 1,49 млн грн, ще 8,1 тис. грн отримала в УжНУ.

Грошей на банківських рахунках чи готівкою Оксана Ремецькі не тримає. Натомість вказала, що виплачує кредит, взятий у кількох банках на загальну суму майже 700 тис. грн. У власності голови Закарпатського господарського суду квартира в Ужгороді та BMW X1 2020 року випуску, придбаний за 962 тис. грн у 2021 році.

Додамо, що Оксана Ремецькі працює в Закарпатському господарському суді майже 30 років, розпочавши кар’єру в системі правосуддя з посади спеціаліста І категорії. Головою суду Оксану Ремецькі обрали у березні 2019 року.