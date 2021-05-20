Львів може стати медичним хабом №1 в Україні. Що стоїть за великим об'єднанням медзакладів і чому депутати міськради вирішили відкласти медичну реформу у Львові? Вишиванка як генетичний код нації. Як у Львові відзначили День вишиванки? «Великій реставрації» бути. Експертна рада визначила список об’єктів культурної спадщини Львівщини, які вже цього року розпочнуть відновлювати за державний кошт. Про головні події дня розповість Віталій Кубліков та Софія Трощук.

+68

Станом на 20 травня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 65 317 (+68 за попередню добу).

Вишиванка чи косоворотка?

Етнологи пояснили, що Зеленський одягнув на День вишиванки.

Близько 20 львів’ян пікетували мерію через спробу судді приватизувати їхнє подвір’я

Пікетувальники стверджують, що суддя протизаконно намагається приватизувати частину подвір’я їхнього багатоквартирного будинку. Земельний скандал виник біля парку Погулянка.

Львівський депутат Роман Грицевич про «мамочок на самокатах». Цитата дня

Депутат Львівської міськради від «ЄС» Роман Грицевич під час засідання сесії підтримав свого колегу Андріяна Гутника зі «Свободи», який запропонував від імені міськради звернутися до уряду з проханням унормувати використання електросамокатів.

«Пацієнт має приїхати у найближчу лікарню і отримати всю необхідну допомогу»

Розмова з в.о. гендиректора 8-ї міської клінічної лікарні Василем Трунквальтером.

СБУ отримала дозвіл суду на затримання Тараса Козака

Раніше Тараса Козака оголосили у розшук, за непідтвердженою інформацією він перебуває зараз на території Білорусі.

Між Стриєм і Мукачево планують прокласти платний автобан

Автобан буде пролягати через Львівську та Закарпатську області й слугуватиме альтернативою трасі Київ – Чоп.

У Львові з'явився проспект Святого Івана Павла ІІ

З ініціативою перейменування вулиць до міськради звернувся Український католицький університет. Перейменування приурочать до 20-річчя візиту Папи Римського Івана Павла ІІ до Львова.

Львівська міськрада візьме два кредити на 390 млн грн

Через пандемію міський бюджет втратив 600 млн грн, ще понад 750 млн грн забере уряд.

На новий колегіум УКУ зібрали 2,7 млн доларів. Список меценатів

У новому колегіумі облаштували кімнати для студентів, квартири для викладачів, студенський центр та університетські офіси.

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