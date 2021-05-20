У четвер, 20 травня, Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами на прес-конференції про підсумки двох років свого президентства. Глава держави, зокрема, розповів, що досі вірить в успіх переговорів з Путіним, прокоментував свої відносини з Петром Порошенком та можливість відставки Арсена Авакова і зізнався, що йому дійсно соромно за деякі вчинки своєї команди.

Подія відбувалась на території авіабудівного концерну «Антонов». Такий вибір Зеленський пояснив необхідністю «розуміти, де і в якому стані ми зараз перебуваємо», і планами «побудувати країну мрій і підійняти її вгору, як підіймається "Антонов"».

ZAXID.NET відібрав основні тези з прес-конференції президента.

Про боротьбу з олігархами

За словами Володимира Зеленського, визначатимуть належність до олігархів за трьома пунктами: вплив на медіа, участь у політичному житті країни і сума активів на статках. За умови об'єднання усіх трьох ознак людина потраплятиме в реєстр олігархів.

Зеленський переконує, що вбивати великий бізнес ніхто не буде, але «ми точно вбиваємо поняття, зміст і вплив олігархічної системи в нашій країні».

«Ніхто нікого не вбиває. Всі хочуть, щоб великий бізнес залишався, був великим платником податків. Це моя філософія і жорстка позиція. У них є вибір: або залишитися і робити як треба, або опинитися в реєстрі й підпасти під санкції», – каже Зеленський.

Згідно із законом, олігархам нададуть час позбутися всього цього впливу.

Окрім того, президент заявляє, що у підготовлюваному законі про деолігархізацію буде заборона для чиновників, зокрема президенту, зустрічатися з великими бізнесменами. Водночас він зазначає, що, якщо така необхідність буде, то така зустріч має відбуватися публічно, а за її результатами має бути звіт.

Про «завершення епох» Медведчука і корупції

Журналісти нагадали президенту, що в одному з його передвиборних роликів говорилося про завершення епохи бідності в Україні. Відповідно у гаранта поцікавились: «Кінець якої епохи вже почався?».

«Не пам’ятаю, чи була там на бігбордах "епоха Медведчука". Я думаю, що це частина програми суспільства, а не навіть програми президента. Я вважаю, що ця епоха закінчується ... Так, я знайшов інший шлях: через РНБО. Але останнім часом, що почали працювати дуже потужно і прокурори, і СБУ, і поліція. Щодо корупції, то ми її чистимо. Я вважаю, що ми почали закінчення цієї епохи, і я точно її закінчу», – відповідає Володимир Зеленський.

Президент переконує, що у Віктора Медведчука, як і в Ігоря Коломойського, більше немає такого впливу, який у них був раніше.

«Ми розуміємо, де нині Медведчук. Ми розуміємо, що з Коломойським. Прекрасно з вами розуміємо: у них більше немає того впливу, який був», – каже Зеленський.

Про Петра Порошенка і карму

Володимир Зеленський вважає, що Петро Порошенко зробив багато «дуже поганого», але не хоче цього усвідомлювати.

«Він просто не хоче усвідомлювати, що відбулося. Він багато чого зробив дуже серйозного, дуже поганого. Усе це добіжить. Окрім правоохоронних органів, це карма», – каже президент.

Він також заявляє, що Порошенко вже залишив спроби домовитись з ним.

«Вважаю, що найстрашніше – те, що він сам не розуміє, що для нього людина – це ніщо. І це ніколи не можна виправити. Ні досвідом, ні освітою. Тому я став реальним вироком для нього, коли прийшов у президенти», – підсумовує Зеленський.

Про Миколу Тищенка і сором за вчинки своєї команди

«За деякі кроки деяких людей, які є поруч чи були, справді соромно. Вважаю, що, якщо це невеличкі промахи, треба пробачити, і вони повинні виправлятися. Треба людям давати другий шанс. Я завжди давав людям другий шанс, іноді навіть третій. Потім жалкував. Те, що вони такі, – це моя відповідальність», – каже президент.

Щодо Миколи Тищенка, то Зеленському «справді соромно за деякі його кроки, він був неправий і повинен це розуміти».

«Це, до речі, б'є і по мені. І по рейтингу, якщо говорити прагматично. Це життя. Життя – це виклик. Але все ж людям треба давати шанс. Але якщо вони беруть хабарі чи ще що таке, другий шанс давати не можна», – переконаний глава держави.

Про «справу Шеремета», СБУ та Арсена Авакова

Зеленський вкотре наголошує, що не втручається у діяльність правоохоронних органів і суду, але знає детально, що відбувається. Та відповідаючи на питання про те, чи може за вбивством журналіста Павла Шеремета стояти контр-розвідки СБУ, він каже, що «ймовірність причетності під час тієї каденції тих чи інших особ, які могли би бути пов'язані з контррозвідкою, напевно, є».

Також глава держави переконує, що стовідсоткових доказів, що підозрювані у вбивстві Павла Шеремета не винні, – немає.

«Якби я на 100% вірив, що ця дівчина, Яна Дугарь, має стосунок до вбивства, я б не переписувався з нею. Я не знаю, хто вбивця. Якби знав, я б усе зробив. Навіть поза законом, щоб їх відправити до в'язниці. Я не можу говорити, обіцяти, але знаю, що зараз – вибачте, що це так звучить, – я не хочу, щоб це змінилось, але при мені жоден журналіст так не пішов із життя. Тому це дуже сильно ранить те, що ви говорите мені», – говорить гарант.

Водночас, за словами Зеленського, якщо підозрюваних у цій справі засудять незаконно – Арсен Аваков не зможе залишиться на посаді очільника МВС.

Про замороження конфлікту на Донбасі та російську агресію

За словами Зеленського, завершення війни і деокупація наших територій – найпріоритетніше питання. Відсутність прогресу у переговорах він пояснив пандемією Covid-19, яка унеможливила зустріч лідерів країн у «нормандському форматі».

Зеленський також наголошує, що Франція та Німеччина мали б рішучіше підтримувати Україну, та, на його думку, вони останнім часом трішки послаблюють свої позиції щодо Росії через економічну ситуацію і тиск бізнесу всередині їхніх країн щодо санкцій.

«Замороження конфлікту на 99% залежить від Росії і на 1% від України. Я не знаю, чи можуть вони цим пишатися чи ні, але так є. Я йду вперед, поруч зі мною багато робить Андрій Єрмак, повністю віддавши свою репутацію. Не хочу казати, через що, через кого, – це велика інформаційна війна. Ми чіпляємося за цей відсоток, щоб не заморозити конфлікт. Простіше заморозити – у цьому не буде зради, це буде нормально політично, багато країн так живуть», – переконує Зеленський.

Президент називає ситуацію на Донбасі одним з найскладніших світових конфліктів, в якому від України мало що залежить. Ситуація, в якій опинилася держава, нагадує Зеленському шахову партію, в якій Україна грає білими, але від початку мала тільки половину фігур.

«У нас із вами немає іншого шансу. Ми повинні припинити війну зараз, коли Путін – президент Російської Федерації. Я дуже цього хочу. Я в це вірю», – каже глава держави.

Про зустріч Путіна і Байдена та «поразку США»

Зеленський вважає, що ця зустріч потрібна, але говоритимуть на ній про українські питання тільки в тому просторі, який будуть узгоджувати з Україною до цього.

«Чи є ризики, що вони щось порушуватимуть попри наші домовленості? Є. Наприклад, що США можуть скасувати санкції, а це енергетична безпека. Що РФ може натиснути на США і зняти санкції з "Північного потоку-2"», – говорить Зеленський.

Він переконує, що «це буде програш США і особистий програш Байдена».

«Я це говорю відкрито. Це буде серйозна геополітична перемога РФ і новий перерозподіл сил та впливу. Я знаю, що є різні думки про це в партнерів, знаю, що розділилися навіть думки в Сенаті й Конгресі. До речі, будемо зустрічати велику групу на початку червня. Це не просто гра. На таке можуть піти США, якщо "розмінюються" на щось серйозне. І мене бентежить ця ситуація, скажу відверто», – каже президент.

Про ситуацію з вакцинацією в Україні

Зеленський заявив, що Україна – не аутсайдер у питанні вакцинації, але все ж «ми не країна ЄС чи НАТО – ми не в пріоритеті постачання вакцин».

У нас зараз є контракти на 45-47 млн грн щодо постачання вакцин і це – максимальна кількість, яку можна було б знайти за програмами COVAX і прямими контрактами.

«У світі зараз дуже несправедлива ситуація. У нас нема гучного голосу серед країн ЄС. Якщо ви порівнюєте відсоток вакцинованих – попри те, що ми не в пріоритеті (якщо порівнювати з країнами ЄС і НАТО), – ми зробили більше щеплень, ніж деякі країни. Я особисто зустрічався з власником Serum Institute. Я казав про 500 тис. доз вакцини, а в Індії зараз, бачите, що відбувається... Тобто ніхто не порівнює з населенням, коли вакцин на ринку нема», – резюмує глава держави

Про звільнення Максима Степанова і кадрові перестановки в уряді

Президент переконує, що достатньо довго був проти втручання в роботу МОЗ. Але оскільки саме міністр відповідає за провал вакцинації, у цій ситуації [зі звільненням Степанова] Зеленський був повністю на боці прем'єр-міністра, оскільки «більше працювати в цьому режимі не можна було, і це повністю дестабілізувало атмосферу».

Щодо Ігоря Петрашка, то Зеленський каже, що той залишиться на тій чи іншій посаді в команді і буде координувати земельну реформу.

Щодо ситуації з міністром інфраструктури, то до Владислава Криклія у президента «багато питань немає», хоча той і «не зміг, не встиг» справитись з багатьма завданнями.

Про українців, які хочуть виїхати за кордон

«Мені зрозумілий високий відсоток людей (особливо молоді на сході), які хочуть виїхати. Вони хочуть жити в стабільній ситуації, знайти себе. А для цього треба закінчити війну... Що ми робимо? Велику кількість інфраструктурних проектів побудовано на Закарпатті та на сході – у Луганській і Донецькій областях. Чому там? Бо більшість людей не на сході, а переїхали. Багато з них не можуть себе знайти. Вони не дуже вірять у повернення на Донбас.

Тому мета – іти до закінчення війни, будувати інфраструктуру, залучати інвесторів, хоча вони й неохоче йдуть через війну. Чому ми проводили економічний форум саме на Донбасі? Щоб інвестори бачили, що там безпечно. Чому я їду на Донбас і беру послів? Бо вони є амбасадорами своєї країни. Я показую їм ситуацію, кажу: вкладайте гроші», – підсумовує очільник держави.