Дві з половиною тисячі щеплених від ковіду. Такими вражаючими є результати роботи Центру вакцинації цими вихідними. У місті ж планують розгорнути ще кілька таких пунктів. Вилетів з дороги разом з пасажирами. Сьогодні вранці львівська маршрутка влетіла у дерево, є потерпілі. Ремонти у лікарні швидкої допомоги тривають. Дізнаємося, як ще облаштовують медзаклад. Про головні події дня розкажуть Віталій Кубліков та Софія Трощук.

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До понеділка, 7 червня, від початку пандемії коронавірус підтвердили у 66 368 мешканців Львова (+10 нових випадків за минулу добу).

Маршрутка з пасажирами врізалася в дерево у Львові

П'ятьох пасажирок госпіталізували після ранкової ДТП за участю маршрутки №11. Обслуговує цей маршрут перевізник «Міра і К», водій був тверезий. За однією з версій, ДТП сталася через те, що водію стало погано, за іншою – через незадовільний стан маршрутки.

Андрій Білий повідомив про звільнення з Львівської міської ради

Після чотирьох років транспорту та інфраструктури Андрій Білий заявив, що залишає посаду в мерії. Каже, що хотів це зробити ще перед місцевими виборами у 2020-му, але тоді прийняв пропозицію мера очолити новий департамент. Тепер має інші плани.

Власниками краденої землі у Брюховичах виявились родичі скандального митника

До схеми з крадіжки земель селекційно-насіннєвого центру в Брюховичах дотичні родичі фігуранта санкційного списку РНБО, екс-митника та депутата Львівської облради Івана Бокала. Його діти є кінцевими власниками двох ділянок у лісі, які незаконно перейшли у приватну власність.

У конкурсі на посаду начальника Львівської митниці переміг Ілля Ніжніков

Державна митна служба оприлюднила результати конкурсів на посади керівників 14 регіональних митниць, які були оголошені у квітні цього року. У конкурсі на посаду начальника Львівської митниці переміг 39-річний Ілля Ніжніков, який зараз є начальником управління боротьби з митними правопорушеннями Державної митної служби України.

«Стрийводоканал» оприлюднив адреси боржників на білбордах

Боржники «не йшли на діалог» і «Стрийводоканал» вирішив боротися із ними по-своєму – у місті поставили чотири білборди із адресами і сумою боргу за водопостачання.

Львівську вчительку звільнили через булінг першокласників

Вчителька початкових класів Ірина Федишин працювала у школі №87 більше двадцяти років. У травні її звинуватили в булінгу першокласників. Обурені поведінкою вчительки, батьки написали на неї заяви до поліції та адміністрації школи.

На горі Пікуй обвалилась гіпсова статуя Ісуса Христа

Встановлена на найвищій горі на Львівщині фігура Ісуса Христа протрималась лише три зими. Чому вона обвалилася, достеменно невідомо. І поки що встановлено «задля миру» статую не планують відновлювати.

Львівське подружжя звинуватило лікарку з Пустомитів у загибелі немовляти

Олена та Максим Чередєєві звернулися зі скаргою до департаменту охорони здоров’я ЛОДА та із заявою до поліції на акушерку-гінекологиню з Пустомитівської районної лікарні Анну Марич. У квітні лікарка приймала пологи і новонароджений хлопчик помер на третій день, попри здорову і стабільну вагітність матері.

До кінця тижня на Львівщині очікуються грозові дощі

Від понеділка, 7 червня, і до кінця тижня, 11 червня, на Львівщині очікується тепла, але дощова погода. Температура коливатиметься від +22 до +25°C.

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