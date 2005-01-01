Головного лікаря Жидачівської райлікарні позбавлять президентської стипендії

Роман Кулак у червні помер через неправильний діагноз лікарів Жидачівської лікарні

Головного лікаря Жидачівської районної лікарні Богдана Бойчук позбавили дворічної президентської стипендії. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Володимир Кулак, батько 12-річного хлопчика, який у червні помер через неправильний діагноз лікарів Жидачівської лікарні.

Медики у районі діагностували отруєння і тепловий удар, натомість лікарі у Львові виявили у дитини тромбоз аорти, який призвів до омертвіння кишківника. Лікарі провели дві операції, але врятувати дитину не змогли.

Володимир Кулак повідомив, що 3 січня, відбулося засідання конкурсної комісії МОЗ України, де було прийнято рішення відкликати подання щодо Богдана Бойчука.

«3 січня 2018 року відбулося засідання конкурсної комісії МОЗ України, на якій було розглянуте питання щодо відкликання кандидатури головного лікаря Жидачівської ЦРЛ із переліку осіб видатних діячів охорони здоров’я, яким призначена державна стипендія. Комісія одноголосно підтримала це рішення», - повідомили батьку представники МОЗ.

Додамо також, що 7 грудня клінічно-експертна комісія МОЗ підтвердила, що саме непрофесійні дії медиків спричинили смерть 12-річного Романа Кулака в Жидачівській лікарні Львівської області. Матеріали експертизи долучили до кримінального провадження, яке розслідують у Нацполіції.