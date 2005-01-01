Президент України нагородив десятьох лікарів Львівщини іменними стипендіями

Президент Петро Порошенко підписав указ «Про призначення державних стипендій видатним діячам охорони здоров'я», серед яких довічні стипендії отримали 13 медиків, а дворічні - 70 медиків. Про це повідомила прес-служба президента України.

Серед нагороджених діячів працівники комунального закладу Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова, ряду медичних установ в Івано-Франківській, Чернігівській, Запорізькій, Чернівецькій, Волинській, Дніпропетровській, Сумській, Житомирській, Львівській, Київській, Рівненській, Донецькій та Тернопільській областях.

Зокрема, як йдеться у документі серед лікарів Львівщини дворічні стипендії від призедента отримають:

Бешлей Дмитро Миронович – 1983 року народження, лікар-хірург серцево-судинному кардіохірургічного відділення з лабораторією штучного кровообігу та екстракорпоральних методик Львівської обласної клінічної лікарні;

Бойчук Богдан Петрович – 1967 року народження, головний лікар комунальної установи «Жидачівська центральна районна лікарня» Жидачівської районної ради Львівської області;

Василькевич Костянтин Юрійович – 1973 року народження, лікар-хірург І хірургічного відділення Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, м. Львів;

Губар Олександр Михайлович – 1983 року народження, завідувач лікувально-реабілітаційного відділення кризових станів № 31 комунального закладу Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня»;

Козак Роман Михайлович – 1988 року народження, лікар-хірург хірургічного відділення Центральної міської лікарні, м. Борислав, Львівська область;

Риштій Роман Зіновійович – 1974 року народження, лікар-анестезіолог анестезіолого-реанімаційного відділення Стрийської центральної районної лікарні Львівської області;

Савка Роман Васильович – 1979 року народження, лікар-нейрохірург нейрохірургічного відділення Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, м. Львів;

Собко Андрій Юрійович – 1976 року народження, лікар-хірург-онколог Львівського державного онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру;

Собко Роман Юрійович – 1979 року народження, лікарю-анестезіологу дитячому відділення анестезіології та інтенсивної терапії із застосуванням методів екстракорпоральної детоксикації та апарату «Штучна нирка» комунального закладу Львівської обласної ради «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр», м. Львів.

Чапля Олексій Степанович – 1977 року народження, лікар-ортопед-травматолог ІІ ортопедичного відділення комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи».

Крім того, в числі відзначених стипендіями працівники установ Міністерства охорони здоров'я України та Національної академії медичних наук України.

Нагадаємо, сьогодні Петро Порошенко також підписав державний бюджет України на 2018 рік.