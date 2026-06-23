Президент Гондурасу вперше прибув до України та домовився про співпрацю із Зеленським

Гондурас оголосив про намір придбати безпілотники українського виробництва. Їх застосовуватимуть для боротьби з наркоторгівлею, повідомив 22 червня президент Гондурасу Насрі Асфура, передає EuroNews.

Заява пролунала на тлі візиту Асфури до Києва 19 червня та зустрічі гондураського лідера з Володимиром Зеленським. Під час переговорів український президент запропонував співпрацю у сфері військових технологій, зокрема і дронів.

За словами Насрі Асфури, українські технології допоможуть контролювати віддалені райони та виявляти злочинну діяльність, зокрема наркоторгівлю. Крім того, БпЛА хочуть залучити для прикордонної охорони.

«Ми говоримо про дрони для захисту наших кордонів, для ефективної охорони наших кордонів, для боротьби з організованою злочинністю за допомогою високотехнологічного обладнання», – повідомив президент Гондурасу.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Які саме безпілотники Україна продасть Гондурасу, Асфура не уточнив. Водночас він додав, що українські безпілотники, окрім правоохоронних та оборонних дій, можуть використовуватися для сільського господарства.

«Ми дуже зацікавлені в українських технологіях. Увесь той досвід, який є в України в галузі сільського господарства, у виробництві дронів, у всіх тих технологіях, які можуть бути корисні і в Гондурасі, – у нас є цікавість до всього цього», – заявив Асфура під час візиту до Києва.

Зазначимо, Гондурас тривалий час є транзитним маршрутом для поставок наркотиків з Південної Америки. Крім того, влада країни вже висловлювала занепокоєння щодо місцевого вирощування коки та переробки кокаїну. За даними EuroNews, гондураські сили безпеки виявили цілі плантації та лабораторій у віддалених регіонах країни.

Паралельно з наркотрафіком у країні діють злочинні угруповання MS-13 та Barrio 18. Через це у Гондурасі майже вчетверо більший рівень вбивств за середній показник у світі – 24 вбитих на 100 тис. жителів.