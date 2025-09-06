Наразі в Україні перебувають близько 700 тис. російських окупантів. Ця цифра охоплює не тільки військовослужбовців, але й сили підтримки, спецслужби та підрозділи Росгвардії. Про це в інтерв’ю Новини.LIVE. 5 вересня розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Зі слів Юсова, найбільше угруповання російських військ зосереджено в Донецькій області, що вказує на ключовий пріоритет окупантів у війні.

Водночас він зазначив, що військові з КНДР на цей час не беруть участі у бойових діях на території України.

«Якщо ми говоримо про кадрову армію, наразі вони залишаються на території так званої Російської Федерації», – пояснив Юсов.

Зауважимо, за даними Генерального штабу ЗСУ, з 24 лютого 2022 року по 6 вересня 2025 року Росія втратила у війні проти України приблизно 1 млн 87 тис. особового складу.

Співпраця між РФ та КНДР – останні новини

Наприкінці липня розвідка Південної Кореї попередила, що КНДР планує перекинути до Росії 30 тис. військових для участі у наступі на Україну.

Уже 13 серпня керівник ГУР Кирило Буданов повідомив, що КНДР планує направити до Росії ще близько 6 тис. військових під виглядом трудових мігрантів. Пхеньян заявляв, що вони залучатимуться до розмінування та проведення робіт з відновлення в Курської області.

За даними Буданова, Пхеньян також продовжує надавати РФ зброю, зокрема, танки M2010, бронетранспортери БТР-80, боєприпаси калібру 122 мм та 152 мм, сотні одиниць артилерійських систем й реактивних систем залпового вогню, ракети та далекобійні гармати. В обмін на це Росія надає Північній Кореї гроші, технології, продукти, паливо та інші ресурси.