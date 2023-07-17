ГУР показало відео засідки на росіян від чеченських бійців батальйону Дудаєва
Чеченські добровольці знищили вантажівку та особовий склад росіян
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Чеченські бійці з батальйону імені Джохара Дудаєва влаштували засідку на російських загарбників. Відео із засідкою поширило Головне управління розвідки Міністерства оборони.
«Чеченські воїни продовжують боротьбу з російськими окупантами, захищаючи український та чеченський народи», – йдеться у повідомленні.
На відео чеченські бійці влаштували засідку поряд з дорогою, якою їхала вантажівка росіян. Чеченські військові розстріляли вантажівку, добили окупантів зблизька і після виконання бойової роботи успішно повернулись на місце дислокації.
У результаті операції була знищена військова техніка та особовий склад росіян, зазначає ГУР.