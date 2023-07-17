Бійці батальйону Дудаєва добивають окупантів після засідки

Чеченські бійці з батальйону імені Джохара Дудаєва влаштували засідку на російських загарбників. Відео із засідкою поширило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

«Чеченські воїни продовжують боротьбу з російськими окупантами, захищаючи український та чеченський народи», – йдеться у повідомленні.

На відео чеченські бійці влаштували засідку поряд з дорогою, якою їхала вантажівка росіян. Чеченські військові розстріляли вантажівку, добили окупантів зблизька і після виконання бойової роботи успішно повернулись на місце дислокації.

Чеченські воїни продовжують боротьбу з російськими окупантами, захищаючи український та чеченський народи



️ В результаті операції знищено військову техніку та особовий склад рашистів.



https://t.co/2aufqgA4XG pic.twitter.com/wyQSuS1d85 — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) July 17, 2023

У результаті операції була знищена військова техніка та особовий склад росіян, зазначає ГУР.