Трансляції російських каналів перервали ввечері 29 листопада

На пропагандистських російських телеканалах у тимчасово окупованому Криму транслювалися звернення президента України Володимира Зеленського, очільника ГУР Кирила Буданова та Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У четвер, 30 листопада, джерела «Суспільного.Крим» у спецслужбах підтвердили, що це була планова інформаційна робота ГУР.

Транслюватися звернення українських лідерів почали увечері 29 листопада. Зокрема, тоді замість програм російських пропагандистських телеканалів показали звернення Володимира Зеленського від 24 жовтня, коли він звертався до кримчан. Йдеться про канали групи IPTV – «Россия 24», «Перший», «ТНТ», «СТС» та інші.

«Всі ви відчуваєте, що російська присутність на нашій землі не назавжди. Я це знаю. Україна поверне свою територію, своїх людей», – сказав Володимир Зеленський у зверненні.

За даними очевидців, на телебаченні також з’явилися Валерій Залужний та Кирило Буданов. Після трансляції звернень мовлення росіян не відновилося. Окрім того, назви російських каналів було перейменовано у «Путін х*йло».

Окупаційна влада Криму повідомила про злам місцевих інтернет-провайдерів. Про яких саме провайдерів йшлося, не уточнили, проте заявили, що технічні служби працюють.

Нагадаємо, 27 листопада українські хакери зламали Департамент інфокомунікацій Міноборони РФ генерал-лейтенанта Ігоря Конашенкова. Журналісти показали внутрішню документацію департаменту та програмне забезпечення «Катюша», яке аналізує російські та іноземні медіа.