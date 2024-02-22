За даними Головного управління розвідки Міноборони України, депутати невизнаного Придністров'я не планують звертатись на з’їзді до президента РФ Володимира Путіна щодо прийняття ПМР до складу Росії. Про це 22 лютого заявив речник ГУР Андрій Юсов у коментарі «Українській правді».

«За нашими даними, інформація про те, що 28 лютого влада Придністров'я начебто попросить РФ, аби та приєднала їх до свого складу, наразі, не підтверджується», – зазначив Юсов.

За словами Юсова, інформація, яка нині широко обговорюється в ЗМІ, є частиною внутрішнього політичного молдовського процесу, а також певним тиском з боку невизнаного Придністров'я з метою захисту економічних інтересів.

У Придністров'ї 28 лютого відбудеться перше за 18 років зібрання. На наступний день заплановано послання президента Росії Володимира Путіна Федеральним зборам РФ.

Придністровські опозиціонерм вважають, що так званий «з'їзд депутатів усіх рівнів» скликають, щоб зробити звернення до Путіна про «приєднання республіки» до Росії.

Придністровська Молдовська Республіка – самопроголошена держава у Східній Європі на території Придністров'я, яку міжнародна спільнота визнає частиною Молдови. Займає майже всю молдовську частину лівого берега Дністра, а також кілька населених пунктів на правому березі річки. На північному сході межує з Україною (Одеська та Вінницька області), на південному заході – з Молдовою.