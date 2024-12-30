Хмельничанин через суд зобов’язав військову частину звільнити його зі служби
Брат позивача також був військовим та загинув під час виконання службових обов’язків
Хмельницький окружний адмінсуд визнав протиправною відмову військової частини звільнили зі служби місцевого мешканця, брат якого був військовим та загинув під час виконання службових обов’язків. Позивача мають звільнити з військової служби за рішенням суду.
Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2024 року, до суду звернувся житель Хмельниччини, який вважає незаконною відмову військової частини звільнити його зі служби. Він розповів, що його рідний брат також був військовим та загинув у ДТП під час виконання службових обов’язків влітку 2024 року. На думку позивача, оскільки його брат загинув під час виконання службових обов’язків, то у нього є право на звільнення зі служби.
Представник військової частини подав відзив на позовну заяву, у якому зазначив, що смерть рідного брата позивача настала через ДТП у Рівненській області, а не через «здійснення ним заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ». Тому відповідач вважає, що у позивача немає підстав для звільнення з військової служби.
Цю справу розглянув суддя Олександр Польовий, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Згідно з матеріалами справи, брат позивача загинув під час виконання службових обов’язків. Суддя задовольнив позов, визнав дії військової частини протиправними та зобов’язав звільнити позивача з військової служби на підставі пп. «г» п. 2 ч. 4 ст. 26 Закону України №2232-ХІІ «Про військовий обов`язок і військову службу». Рішення ще можна оскаржити.