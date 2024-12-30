Хмельницький окружний адмінсуд визнав протиправною відмову військової частини звільнили зі служби місцевого мешканця, брат якого був військовим та загинув під час виконання службових обов’язків. Позивача мають звільнити з військової служби за рішенням суду.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2024 року, до суду звернувся житель Хмельниччини, який вважає незаконною відмову військової частини звільнити його зі служби. Він розповів, що його рідний брат також був військовим та загинув у ДТП під час виконання службових обов’язків влітку 2024 року. На думку позивача, оскільки його брат загинув під час виконання службових обов’язків, то у нього є право на звільнення зі служби.

Представник військової частини подав відзив на позовну заяву, у якому зазначив, що смерть рідного брата позивача настала через ДТП у Рівненській області, а не через «здійснення ним заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ». Тому відповідач вважає, що у позивача немає підстав для звільнення з військової служби.

Цю справу розглянув суддя Олександр Польовий, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Згідно з матеріалами справи, брат позивача загинув під час виконання службових обов’язків. Суддя задовольнив позов, визнав дії військової частини протиправними та зобов’язав звільнити позивача з військової служби на підставі пп. «г» п. 2 ч. 4 ст. 26 Закону України №2232-ХІІ «Про військовий обов`язок і військову службу». Рішення ще можна оскаржити.