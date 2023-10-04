На Хмельниччині 50-річний мешканець міста Славута протягнув на капоті поліцейського, який хотів завезти його у суд. Судити чоловіка мали за ухилення від отримання повістки. Тепер щодо нього відкрили ще одне кримінальне провадження за опір працівникові правоохоронного органу.

Зазначимо, що інцидент стався ще в серпні цього року, але відомо про нього стало у середу, 4 жовтня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини.

За даними слідства, чоловіку декілька разів вручали направлення для проходження медогляду та визначення придатності до військової служби. Проте він категорично відмовлявся проходити огляд та не приходив до ТЦК. Одного разу взагалі відмовився від отримання повістки.

Відтак до райуправління поліції надійшла постанова судді доставити обвинуваченого приводом в судове засідання, де його мали судити за ухилення від отримання повістки.

«Дільничний офіцер поліції прибув за місцем проживання чоловіка, щоб доправити його до суду, однак той почав поводити себе зухвало та перешкоджав діяльності правоохоронця. Більше того – сів в свій автомобіль щоб втекти, та провіз 10 метрів на капоті поліцейського, який перегородив йому дорогу», – повідомляє прокуратура.

Відтак щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 342 ККУ (опір правоохоронцеві) та ст. 336 ККУ (ухилення від призову). У разі доведення вини йому загрожує максимум до п’яти років тюрми. Наразі розслідування справи вже завершене, матеріали скерували до суду.