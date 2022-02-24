Пункти роздачі питної води запрацюють у разі виникнення надзвичайної ситуації

Хмельницька міська рада повідомила адреси пунктів роздачі питної води. Відповідні місця підготують у різних мікрорайонах мста на випадок надзвичайних ситуацій у Хмельницькому, всього передбачили 29 локацій, які працюватимуть цілодобово. Вода знаходитиметься у цистернах, які регулярно поновлюватимуть.

«Відповідні пункти облаштують у різних мікрорайонах міста. Цистерна може вмістити 4 тис. літрів води. Їх наповнюватимуть у разі надзвичайної ситуації, наприклад, повного знеструмлення міста. Кожна цистерна має кран, де люди зможуть самі набрати воду», – повідомили у міській раді.

Список адрес пунктів роздачі питної води з цистерн:

Міська лікарня, вул. Шевченка;

Обласна лікарня, вул. Пілотська;

Пологовий будинок, вул. Хотовицького;

Дитяча міська лікарня, вул. С. Разіна;

Районна лікарня, вул. Львівське шосе;

Поліклініка № 1, вул. Подільська;

Поліклініка № 2, проспект Миру;

Вул. Свободи, 2а;

Проспект Миру, 62;

Проспект Миру, 86;

Вул. Кармелюка, 8;

Вул. Залізняка, 20;

Вул. Зарічанська, 16;

МКП «Хмельницькводоканал», вул. Водопровідна, 75;

перехрестя вул. Подільська- Грушевського;

Автовокзал №2, вул. Шевченка;

ЦУМ, вул. Проскурівська;

Вул. Шухевича, 4;

Вул. Шухевича, 15;

Філармонія, вул. Гагаріна;

Вул. Сковороди, 11;

Перехрестя вул. Сковороди — Героїв Крут;

Вул. Інститутська, 12;

Вул. Молодіжна, 5;

Вул. Тернопільська, 20;

Львівське шосе, 47;

Вул. Тернопільська, 40;

Вул. Козацька, 56;

ТДВ «АДВІС», вул. Чорновола, 88.

Сьогодні, 24 лютого, на Хмельниччині прозвучала повітряна сирена. В ДСНС України повідомили, що внаслідок артобстрілу сталось загорання складу паливно-мастильних матеріалів у військовій частині в Старокостянтинові, також відбулось влучання у злітну смугу військового аеродрому у Старокостянтинові.

Мер Хмельницького Олександр Симчишин закликав мешканців зберігати спокій. Він запевнив, що комунальна інфраструктура та транспорт в місті працюватиме у звичному режимі.