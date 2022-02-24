Хмельницька міськрада оприлюднила адреси роздачі питної води
Локації з питною водою для хмельничан працюватимуть цілодобово
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Хмельницька міська рада повідомила адреси пунктів роздачі питної води. Відповідні місця підготують у різних мікрорайонах мста на випадок надзвичайних ситуацій у Хмельницькому, всього передбачили 29 локацій, які працюватимуть цілодобово. Вода знаходитиметься у цистернах, які регулярно поновлюватимуть.
«Відповідні пункти облаштують у різних мікрорайонах міста. Цистерна може вмістити 4 тис. літрів води. Їх наповнюватимуть у разі надзвичайної ситуації, наприклад, повного знеструмлення міста. Кожна цистерна має кран, де люди зможуть самі набрати воду», – повідомили у міській раді.
Список адрес пунктів роздачі питної води з цистерн:
- Міська лікарня, вул. Шевченка;
- Обласна лікарня, вул. Пілотська;
- Пологовий будинок, вул. Хотовицького;
- Дитяча міська лікарня, вул. С. Разіна;
- Районна лікарня, вул. Львівське шосе;
- Поліклініка № 1, вул. Подільська;
- Поліклініка № 2, проспект Миру;
- Вул. Свободи, 2а;
- Проспект Миру, 62;
- Проспект Миру, 86;
- Вул. Кармелюка, 8;
- Вул. Залізняка, 20;
- Вул. Зарічанська, 16;
- МКП «Хмельницькводоканал», вул. Водопровідна, 75;
- перехрестя вул. Подільська- Грушевського;
- Автовокзал №2, вул. Шевченка;
- ЦУМ, вул. Проскурівська;
- Вул. Шухевича, 4;
- Вул. Шухевича, 15;
- Філармонія, вул. Гагаріна;
- Вул. Сковороди, 11;
- Перехрестя вул. Сковороди — Героїв Крут;
- Вул. Інститутська, 12;
- Вул. Молодіжна, 5;
- Вул. Тернопільська, 20;
- Львівське шосе, 47;
- Вул. Тернопільська, 40;
- Вул. Козацька, 56;
- ТДВ «АДВІС», вул. Чорновола, 88.
Сьогодні, 24 лютого, на Хмельниччині прозвучала повітряна сирена. В ДСНС України повідомили, що внаслідок артобстрілу сталось загорання складу паливно-мастильних матеріалів у військовій частині в Старокостянтинові, також відбулось влучання у злітну смугу військового аеродрому у Старокостянтинові.
Мер Хмельницького Олександр Симчишин закликав мешканців зберігати спокій. Він запевнив, що комунальна інфраструктура та транспорт в місті працюватиме у звичному режимі.