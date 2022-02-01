Хмельницька ОДА закликала керівників підприємств в області перевести персонал на дистанційний формат роботи. Таке рішення прийняли у понеділок, 31 січня, під час засідання обласного штабу з ліквідації наслідків Covid-19. Окрім цього,

«Через високий рівень захворюваності та велику контагіозність коронавірусної інфекції прийнято рішення звернути увагу керівників підприємств, установ та організацій області на те, щоб вжити заходи для переведення на дистанційну роботу максимальної кількості працівників. Також рекомендовано усім жителям Хмельниччини обмежити спілкування, обов’язково дотримуватись правил епідемічної безпеки, використовувати засоби індивідуального захисту, уникати великих скупчень людей», – повідомила прес-служба Хмельницької ОДА.

За інформацією Хмельницької облдержадміністрації, за минулий тиждень рівень захворюваності на ковід в області зріс удвічі – захворіло 9911 мешканців (з них 799 діти). Захворюваність дітей склала 17% від загальної кількості захворілих за тиждень, це є найвищим показником за весь час епідемії і в 2,5 раза більше, ніж за попередній тиждень. За цей період була зафіксована найбільша за весь час пандемії завантаженість в обласній лабораторії.

Хмельницька область наразі перебуває у помаранчевій зоні епідеміологічної небезпеки, проте динаміка захворюваності значно зросла. Чотири із шести індикативних показників, що наближає Хмельниччину до червоної зони, є перевищеними: рівень захворюваності на 100 тис. населення, коефіцієнт виявлення випадків інфікування, рівень госпіталізацій та динаміка росту захворюваності.

Загалом від початку пандемії у Хмельницькій області на коронавірус захворіло 168061, за минулу добу виявили 1070 випадків. Від ускладнень ковіду в області померло 3492 (+9 за минулу добу).