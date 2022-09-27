Хмельницький суд призначив рік умовно чоловікові, який в травні 2022 року намалював свастику на синагозі в Хмельницькому. Слідство встановило, що він скоїв хуліганство, аби принизити почуття вірян. Борис Багрієвич уклав угоду про визнання винуватості, тож суддя звільнив його від основного покарання, призначивши рік іспитового терміну.

Інцидент стався вночі 16 травня цього року, на провулку Пекарському, 2 у Хмельницькому. Уродженець села Севрюки намалював чорною фарбою на стінах синагоги свастику та нецензурне слово. Зазначається, що чоловік вчинив так «з мотивів приниження гідності та образи релігійних почуттів віруючих в учення іудаїзму».

Зазначимо, що за цією адресою розміщена синагога ремісників. Вона була збудована в 1890 році. В часи Радянського союзу в її приміщенні відкрили школу гімнастики, але після здобуття Україною незалежності синагогу повернули єврейській общині.

Чоловіку вручили підозру за ст. 179 ККУ (осквернення релігійних святинь), яка передбачає як мінімум 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду, наприкінці червня обвинувачений уклав угоду про винуватість. У ній він повністю визнав провину, заявив про розкаяння та погодився на обумовлене з прокурором покарання. Суддя Світлана Данькова цю угоду затвердила. Відтак йому призначили рік іспитового терміну.

Наразі вирок ще не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.

Зазначимо, що раніше Об'єднана єврейська громада України повідомляла, що в ту ж ніч невідомий обмалював свастикою ролети Єврейського общинного центру «Тхія», а тоді на камеру показав непристойний жест. Наразі невідомо, чи це був той самий чоловік, який обмалював синагогу. Справу розслідує поліція.