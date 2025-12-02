Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок 23-річному Олексію Новікову за шахрайство. Обвинувачений видавав себе за військового та виманив у жительки Запорізької області понад 670 тис. грн. За скоєне зловмиснику призначили три роки позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду від 27 листопада, у квітні 2024 року Олексій Новіков познайомився у телеграмі з 29-річною жінкою, якій представився військовослужбовцем ЗСУ. Під час переписки він переконував потерпілу, що нібито потребує фінансової підтримки на продукти, екіпірування та інші потреби «підрозділу». Жінка впродовж п’яти місяців перераховувала йому гроші й загалом втратила 672 тис. грн.

Олексій Новіков зізнався у суді, що вигадав історію про службу в ЗСУ. За його словами, він в армії ніколи не служив, а отримані від потерпілої гроші на потреби військових не переказував.

Суддя Валерій Слободян визнав його винним у шахрайстві у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 ККУ) та призначив три роки ув’язнення. Окрім того, обвинувачений має відшкодувати потерпілій всю суму. Вирок ще можна оскаржити в апеляції.