Grand Cafe Leopolis відкрили на першому поверсі львівської Ратуші у квітні 2019 року

Прокуратура подала позов до суду, вимагаючи розірвати договір оренди приміщень львівської Ратуші, де працює Grand Cafe Leopolis, заявляючи про низку порушень. Холдинг емоцій «!Fest» відреагував на звинувачення, заявивши, що зараз прокуратура проводить масову перевірку більшості просторів холдингу.

Grand Cafe Leopolis відкрили на першому поверсі львівської Ратуші у квітні 2019 року. До цього тут працював ресторан «Ратуша», але у 2018 році холдинг емоцій «!Fest» викупив ТзОВ «Місто Лева», яке орендувало ці приміщення.

«Договір оренди, що був укладений на це приміщення, був складений ще у 2008 році. При створенні нової концептуальної ресторації, ми не змінювали розташування стін у просторі, тобто це було опрацювання і переосмислення існуючого планування», – розповів ZAXID.NET керівник PR-відділу холдингу емоцій «!Fest» Тарас Маселко.

За його словами, приміщення у міській Ратуші є одним із найдорожчих по рівню орендної ставки в місті. У Львівській міськраді ZAXID.NET повідомили, що за місяць орендна плата становить 895,6 тис. грн, тобто за рік – це більше 10 млн грн.

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«Ми не мали зауваг чи претензій від міської влади стосовно оренди чи планування простору Grand Cafe за весь час існування закладу. Натомість протягом останніх тижнів маємо перевірки у більшості наших просторів у Львові зі сторони прокуратури. А конкретна претензія апелює до змін в плануванні приміщення ще у 2008 році, коли холдинг не мав жодного відношення до даного приміщення на пл.Ринок, 1», – заявив Тарас Маселко.

До холдингу «!Fest» входять близько 20 закладів з оригінальною концепцією: «Гасова лямпа», «Театр пива «Правда», «Львівська майстерня шоколаду», «Мазох-cafe», «Реберня «Під Арсеналом» та інші. Окрім ресторанів до холдингу входить туристична компанія і хостел Just Lviv It!, девелоперська компанія «Квітка», «Видавництво Старого Лева» і бренд одягу «Авіація Галичини».

Нагадаємо, що 27 серпня прокуратура повідомила, що звернулася до суду з вимогою розірвати договір оренди приміщень, де працює Grand Cafe Leopolis. Мова йде про частину приміщень площею майже 650 м2.

Прокурори наголошують, що цей об’єкт є пам’яткою архітектури національного значення, тому є суворі вимоги до його збереження. У таких будівлях заборонено проводити будь-які ремонтні роботи, перебудови чи перепланування без офіційного дозволу Міністерства культури. Також без погодження з Мінкультом не можна передавати майно в оренду, змінювати його призначення чи розміщувати рекламу на фасадах.

Попри це, прокурори виявили низку порушень. Зокрема, договори оренди та суборенди уклали без обов'язкового дозволу Мінкульту та на позаконкурентних умовах. Окрім цього, у приміщеннях самовільно провели перепланування: демонтували сходову клітку та звели нові стіни.