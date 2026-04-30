44-річна мешканка Хмельницького стала жертвою інтернет-шахрайки, яка обіцяла «магічний захист» і покращення життя. За місяць зловмисниця виманила у неї 500 тис. грн. Про це у четвер, 30 квітня, повідомила пресслужба поліції Хмельницької області.

Потерпіла розповіла правоохоронцям, що останнім часом почувалася виснаженою та пригніченою. У пошуках підтримки вона натрапила в одній із соцмереж на оголошення про послуги провидиці. Під час спілкування жінка переконала заявницю, що навколо неї нібито «згустилася негативна енергія», яка становить загрозу. За її словами, позбутися цього можна було лише за допомогою спеціальних обрядів.

Зловмисниця запевняла, що проводить необхідні ритуали, а також нібито за потерпілу моляться монахи. За такі послуги вона поступово отримала 500 тис. грн.

Зрештою, після значних фінансових витрат жінка усвідомила, що її ошукали, та звернулася до поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 190 КК України (шахрайство) та встановлюють усі обставини події.