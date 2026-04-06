Шахрайка пропонувала послуги ворожіння

Жителька Чернівців створила профіль ясновидиці в інстаграмі та виманювала гроші зі своїх клієнтів. У поліцію на шахрайку поскаржилася жінка, яка витратила майже 300 тис. грн на магічні ритуали. Шахрайку розшукали та оголосили їй підозру у злочині.

У соціальній мережі зловмисниця за гроші пропонувала ворожіння, розклади карт таро, магічні ритуали та обіцяла повернути колишніх коханих. Про це повідомили в поліції Чернівецької області.

Потерпіла жінка хотіла відновити стосунки з колишнім партнером. Шахрайка повідомила їй, що одного сеансу буде недостатньо, щоразу просила додаткові гроші для проведення нових ритуалів.

Виманювання грошей і проведення магічних сеансів тривало кілька місяців. За цей час клієнтка перерахувала «ясновидиці» майже 300 тис. грн, повідомили в прокуратурі Буковини у понеділок, 6 квітня. Обіцяного результату вона так і не отримала, а шахрайка перестала виходити на зв’язок.

Після звернення ошуканої жінки правоохоронці знайшли зловмисницю. Їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Поліцейські також встановлюють й інших потерпілих.