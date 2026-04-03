Керівниця фірми бронювала тури, а потім їх скасовувала

Директорка турагентства в Чернівцях ошукала клієнтів на понад 1 млн грн. Із заявами до правоохоронців звернулися щонайменше 10 клієнтів. За скоєне їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

До схеми з турами причетна 59-річна жителька Чернівців – директорка турфірми, повідомили в поліції Буковини. Вона укладала з клієнтами договори на туристичне обслуговування та брала з них гроші.

«Для надання послуг зловмисниця використовувала електронні платформи трьох відомих туроператорів, до яких входила через особистий кабінет агента, а також через обліковий запис колеги», – повідомили правоохоронці.

Керівниця фірми створювала заявки на бронювання турпослуг, після чого вони набували статусів «скасовані» та «протермінована оплата». Обіцяних відпочинкових турів за кордон клієнти так і не отримали. Таким чином шахрайка ошукала 10 клієнтів на 1,3 млн грн.

Зловмисниці повідомили про підозру за ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України (шахрайство). Якщо її провину доведуть у суді, то вона може отримати 8 років позбавлення волі.