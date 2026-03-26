Буковинцю загрожує до трьох років ув'язнення

У Чернівцях поліцейські спільно з СБУ зловили організатора шахрайського кол-центру, який переховувався від них майже рік. Під час обшуку в квартирі чоловік заховався у спеціальному сховку, однак правоохоронці знайшли його і затримати.

Шахрайську схему виманювання грошей кіберполіцейські спільно зі співробітниками поліції та СБУ викрили у березні 2025 року. Організував кол-центр 33-річний житель Чернівців, повідомили в поліції Буковини у четвер, 26 березня.

Він разом зі спільником працював за схемою «вішингу»: телефонував до людей під виглядом співробітників служби безпеки банку та виманював кошти, повідомляючи про нібито підозрілі операції з рахунками. Правоохоронці встановили щонайменше чотирьох осіб із різних регіонів України, які стали жертвами афери, додали в СБУ Буковини.

Чоловік переховувався від правоохоронців рік. Врешті поліцейським вдалося встановити, де він мешкає. Однак під час обшуку, який відбувся 24 березня 2026 року, чоловік знову намагався втекти від спецпризначенців. Він сховався у спеціально облаштованому сховку в стіні квартири, але його знайшли. Окрім того, поліцейські встановили його причетність до злочину в іншій області.

Чоловіку повідомили підозру за ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство). Після його затримання справу одразу передали до суду. 33-річному чернівчанину загрожує штраф до 68 тис. грн або позбавлення волі на строк до трьох років.