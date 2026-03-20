Чоловіка раніше вже розшукувала поліція за злочин

На Буковині викрили шахрая, який потайки знімав гроші з рахунку пораненого військового. Загалом буковинець встиг витратити майже 500 тис. грн. Поліція з’ясувала, що він також перебував у розшуку за вчинення іншого правопорушення.

До правоохоронців звернувся сам військовий. Чоловік розповів, що в нього з рахунку списуються гроші та подав заяву, повідомили в поліції Буковини у п’ятницю, 20 березня.

Правоохоронці встановили, що до зникнення грошей з рахунку бійця причетний 29-річний житель Чернівецького району. Він отримав банківські дані потерпілого, а потім почав таємно знімав кошти, а також розраховувався за товари і послуги. Загальна сума завданої матеріальної шкоди становить понад 473 тис. грн

Також правоохоронці встановили, що зловмисник вже перебуває у розшуку за вчинення іншого правопорушення. Наразі слідчі поліції повідомили буковинцю про підозру за ч. 1 ст. 357 КК України (викрадення, привласнення, вимагання документів, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) та за ч. 4 ст. 185 (крадіжка). За клопотанням правоохоронців суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.