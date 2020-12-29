Це система, що об’єднує реальні речі у віртуальну мережу та дозволяє віддалено керувати з власного телефону або планшету великою кількістю різних гаджетів. Уявіть: керовані системи опалення, освітлення, поливу, побутова техніка та багато іншого. І мова не тільки про побутові речі. На Заході інтернет речей (IoT) активно застосовують в сільському господарстві та на виробництві.

Днями у Львівській Академії СТАРТ_ІТ відбулася перша презентація IoT розробок школярів, які змайстрували модель розумного будинку, в якому всіма системами життєзабезпечення можна керувати зі смартфона. (Інтернет речей є одним з напрямків навчання школярів на курсі «Спеціалізована комп’ютерна підготовка».

Директор Академії, професор Олена Кобзєва, розповідає про цей проєкт:

«Ми презентуємо нашу розробку школярів. Це навчальний проєкт за інноваційною концепцією інтернету речей – перший у Львові і один з перших в Україні.

Чому ми включили інтернет речей в програму спецкурсу? Завдання Академії СТАРТ_ІТ навчити підлітків навичкам, які допоможуть їм у майбутньому стати успішними та затребуваними фахівцями на ринку праці.

Сьогодні інтернет речей це один з передових напрямків в IT, який набирає обертів. Для розуміння перспективи – станом на 2020-й рік до інтернету у всьому світі під'єднано понад 30 мільярдів різноманітних гаджетів. Щосекунди підключається близько 127 керованих через інтернет пристроїв. Основні ринки – країни Північної Америки, Західної Європи та Східної Азії. За прогнозами компанії International Data Corpotation, до кінця цього року на смарт-пристрої буде витрачено сукупно до 135 мільярдів доларів, а до 2025-го року світовий ринок інтернету речей сягне 11 трильйонів доларів.

У Стенфорді спеціальність інтернету речей започаткували 5 років тому. Цього року Львівська Політехніка випустила перших бакалаврів за фахом «інтернет речей». Насправді ми рухаємось в авангарді.

Це відбувається завдяки слухачам, батькам та викладачам Академії, які розуміють, що світові тренди слід опановувати швидко. Тому і маємо молодих айтішників з інтернету речей у Львові в 2020 році.

Сьогодні, відповідно до нашої програми дворічної спеціалізованої комп'ютерної підготовки слухачі Академії СТАРТ_ІТ_ презентують результати проєкту – діючий макет «Розумного будинку». Такі будинки мають ряд переваг, зокрема посилена економія ресурсів, безпека та комфорт. Як стверджує Американська Рада з енергоощадження, система розумного будинку може дозволити знизити витрати на утримання інфраструктури будівлі від 30 до 50%.

Наші слухачі представили макет «Розумного будинку», який вмикає охорону сигналізацію, систему відкриття воріт та дверей, управління системою освітлення, жалюзі, опалення та кондиціонування.

Керівник проєкту – провідний викладач Академії та кафедри систем штучного інтелекту Інституту комп'ютерних наук і інформаційних технологій Львівської Політехніки Роман Гасько».

Роман Гасько детальніше розповів про інноваційний навчальний проєкт.

«Модуль «Інтернет речей» – це продовження програми робототехніки Академії СТАРТ_ІТ. Ключові моменти – роботехніка, інтернет речей та штучний інтелект, які є основними напрямками розвитку ІТ. Наприклад, цього року на курсі роботехніки ми робили моделі автомобілів, які самостійно рухаються за заданими траєкторіями.

Тепер ми перейшли до наступного етапу і реалізували проєкт з інтернету речей. Це було направду не просто, адже близьких прецедентів ми не маємо. Основі моменти – підключення до мережі та інтерфейс керування, які ускладнювали завдання для слухачів. На нашому курсі спочатку ми використовували плати ICP, які були зроблені як додатковий вайфай модуль. Але, як виявилося, ця річ прекрасно працює самостійно. На її основі ми робили власний вебсервер, і вже після цього перейшли безпосередньо до смарт-будинку. Модель є повноцінна – каркас, ворота, дах, вікна тощо».

В проєкті наші слухачі використали сучасний мікроконтролер, різноманітні сенсори для автоматичної реакції систем смарт-будинку, готову серверну інфраструктуру з хмарними рішеннями. Крім того, застосовані відповідні технології мобільних додатків для керування компонентами «Розумного будинку» через смартфон».

Вікторія Голяк, 13 років, слухачка Академії СТАРТ_ІТ розповіла про власну участь у проєкті «Розумного будинку».

«Моя частина роботи – сигналізація розумного будинку. Макет проєкту виглядає так: сенсор руху взаємодіє, по-перше, з мобільною аплікацією на моєму смартфоні; по-друге – з LED лампою, яка сигналізує про наближення до воріт.

Також телефон інтегровано з камерою, аби з вашого пристрою мати можливість переглядати, хто саме наближається до воріт. Окрема кнопка керуе сигналізацією.

Слайдер керує чутливістю сенсора, а зображення з камери біля воріт передається безпосередньо на телефон. Сенсор реагує на рух інфрачервоного джерела. Відповідно, він автоматично відправляє вам повідомлення, якщо біля воріт хтось є. І вже тоді вмикається сигналізація. Це все працює через інтернет-з’єднання за допомогою хмарних рішень».

Підсумовуючи наше спілкування, Роман Гасько наголосив на колосальній перспективі інтернету речей, та важливості «не проспати» її.

Темпи розвитку цього напрямку вражають, і слід усвідомити, що це зміни, які відбувають вже зараз. Зміни в економіці, в науці та технологіях, а в підсумку – в нашому з вами повсякденному житті. Саме тому програму Академії з інтернету речей ми розглядаємо як своєрідну місію. Важливо, аби наші діти з часом стали затребуваними фахівцями на ринку високооплачуваних послуг в сфері ІТ. Для цього необхідні актуальні та комплексні знання, а також навички комунікації, спілкування, та бізнес-планування. Власне цим у Львівській Академії СТАРТ_ ІТ ми і займаємось.