Італія зобов'язала Apple і Samsung сплатити великі штрафи за сповільнення смартфонів

Італійська влада зобов'язала компанію Apple сплатити штраф у 11,4 мільйона доларів, а Samsung у 5,7 мільйона за навмисне сповільнення смартфонів, інформує BBC.

Італійський профільний регулятор констатував, що обидві компанії здійснювали нечесну комерційну практику, навмисно сповільнюючи швидкість роботи старих смартфонів свого виробництва. Через це продуктивність роботи ґаджетів падала й це спонукало користувачів купувати нові, повідомили італійські чиновники.

В південнокорейській корпорації Samsung заявили, що розчаровані рішенням італійської влади і пообіцяли його оскаржити. «Ми не випускали програмного забезпечення, яке зменшувало продуктивність роботи Galaxy Note 4, – заперечили в компанії. – Навпаки, Samsung завжди розробляв оновлення, які дозволяли користувачам отримати найкращий досвід користування смартфонами з усіх можливих».

В Apple рішення італійського регулятора ще не прокоментували.

Американська корпорація отримала вдвічі більший штраф за Samsung через те, що не повідомила своїм клієнтам важливу інформацію про роботу акумуляторів iPhone й те, як можна подовжити тривалість їхньої роботи.

Обидві компанії зобов'язали оприлюднити інформацію про штрафи на італійських версіях своїх сайтів.

Як зазначає видання «Медіаграмотність», у грудні проти ІТ-коррпорації Apple подали два колективні позови у США через уповільнення роботи старих моделей iPhone. Компанія визнала, що це правда, і вибачилася. Компанія пояснила, що в такий спосіб намагалася подовжити роботу акумуляторів. У березні Apple випустила оновлення до iOS, яке відключає функцію економії заряду, яка й сповільнювала iPhone.

Розслідування дій Apple щодо сповільнення смартфонів відбувалося також в СШАта Франції.