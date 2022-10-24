Італійський тенор Андреа Бочеллі прийняв покинутого собаку з Куп'янська. Історію Джека у Facebook розповів депутат Київради Олесь Маляревич, який і виявив його у Куп'янську на другий день після звільнення від російської окупації.

Тварина майже втратила слух внаслідок вибухів та мала невелике осколкове поранення на спині.

«Я розповів про Джека своєму американському другу Амеду та братові. Вони періодично відвідують нас та активно підтримують в різних військових питаннях. Я попросив захопити з собою мішечок корму для Джека. Через декілька днів відбулась доленосна зустріч Джека за Амедом, де він одразу запропонував знайти Джеку новий безпечний дім і знайшов! Так почався шлях Джека до Італії, до сім’ї Андреа Бочеллі. Я називаю тепер Амеда хрещеним батьком Джека», – розповів Олесь Маляревич.

Фото Олеся Маляревича

У Києві лікарі зробили Джеку операцію і змогли максимально покращити здоров’я. Після цього Джек переїхав до Італії і став членом родини італійського співака Андреа Бочеллі.

Відео Олеся Маляревича