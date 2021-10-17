Івано-Франківськ посів друге місце у рейтингу найкомфортніших великих міст України, який щороку укладає український тижневик «Фокус», поступившись лише Тернополю. Порівняно з минулорічним рейтингом Івано-Франківськ піднявся відразу на 9 позицій.

У 2021 році дещо змінилися критерії, за якими вираховували найкомфортніше місто. До уваги брали не лише економічні, освітні, екологічні та споживчі показники. Також враховували загальну думку українців, які живуть в тому чи в іншому населеному пункті і як вони сприймають своє рідне місто.

Друге місце Івано-Франківську принесли такі критерії, як вартість найнижча в Україні середня вартість житла у новобудовах, якість водопостачання, висока тривалість життя, низький рівень злочинності і відчуття безпеки на вулицях. Проте є проблеми з пошуком роботи і якістю шкільної освіти.

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При цьому Івано-Франківськ продемонстував найкращу динаміку розвитку порівняно з іншими містами включеними в рейтинг, покращивши фінальний результат відразу на 9 позицій – минулого року місто займало 11 місце у цьому ж рейтингу.

Перше місце у рейтингу найкомфортніших міст посів Тернопіль. Третє місце в Хмельницького, а четверте – у Вінниці. Київ опинився на сьомому місці, а Львів – на п'ятнадцятому.