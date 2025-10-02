2 жовтня з російського полону повернули 185 військових та 20 цивільних

Під час обміну в четвер, 2 жовтня, з російського полону повернулись двоє мешканців Хмельниччини. Про це повідомила Хмельницька ОВА.

Зазначається, що серед звільнених один мешканець Хмельницького району та один із Шепетівського району.

Додамо, що 2 жовтня Росія та Україна провели обмін полоненими. В Україну повернули 185 військових та 20 цивільних. Серед них бійці Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість з них перебували у полоні ще з 2022 року.

Як повідомив командир 1-го корпусу Національної гвардії «Азов» полковник Денис «Редіс» Прокопенко, серед звільнених – двоє бійців бригади «Азов».