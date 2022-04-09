Додому повертаються 26 українців, серед яких 10 – жінки

Між Україною та Росією відбувся третій обмін полоненими. Додому повертаються 26 українців, 10 із яких – жінки. Це 12 військових та 14 цивільних. Про це у суботу, 9 квітня, повідомила віце-прем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

«За наказом Президента Зеленського сьогодні відбувся третій обмін полоненими. Додому повертаються 12 наших військових, з яких одна жінка-офіцер. Також ми звільнили 14 цивільних, включаючи 9 жінок. Всього 26 наших людей», – повідомила Ірина Верещук.

Нагадаємо, перший обмін військовополоненими між Україною та Росією відбувся 24 березня. Тоді в Україну повернули 10 військовослужбовців, яких взяли в полон на острові Зміїний, також ще 19 моряків з рятувального судна «Сапфір», які хотіли їх врятувати. Серед полонених був 32-річний морський піхотинець Роман Грибов, автор легендарної фрази про «російський воєнний корабель». Морські піхотинці та прикордонники, яких захопили на острові Зміїний, були у полоні росіян майже місяць. Другий обмін полоненимим відбувся 1 квітня.