JuniorZ. Відомий телеведучий робить революцію на уроках фізкультури. Чирлідинг, петанк, хортинг, флорбол, бадмінтон, корфбол, реґбі, сумо та фризбі. Ці новітні види спорту вже адаптовані у шкільні програми фізкультури у чотирнадцяти містах України. Це, зокрема, ініціатива відомого телеведучого Олександра Педана та його команди Спортивного руху «JuniorZ». Уже півтора року вони їздять областями країни задля якнайшвидшого розвитку та популяризації легких, цікавих та гендернорівних видів спорту. Команда Спортивного руху «JuniorZ» запросила львів’ян активно провести День міста разом. У Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького відбулось справжнє сімейне свято. Головний партнер заходу компанія Київстар подбали про зону віртуальної реальності, квести, яскраву фотозону, ігри та безліч подарунків.

Ми зустрілись з головним натхненником спортивного руху Z Олександром Педаном і розпитали його про те, з чого ж усе почалось.

Як працює JuniorZ?

Мета JuniorZ – реформувати фізкультуру в школах. В нас є вже Нова українська школа і ми за підтримки Міністерства освіти і науки України підписали з ними меморандум до 2025 року. Таким чином ми плануємо змінити систему навчання фізкультури. Зробити її доступнішою та цікавішою для дітей. Ми вводимо в програму такі нові види спорту як: черлідінг, флорбол, петанг, бадмінтон, фрізбі, регбі і навіть сумо. Це все для того, щоб діти хотіли йти на фізкультуру. Щоб батьки не боялись відпускати дітей на заняття та нарешті відмовились від тих липових довідок. Зрештою, для цього ми використовуємо всі методи. Одним із них є фестиваль JuniorZ. Рік тому ми приїхали до Львова і показали нашу програму вчителям. Тепер ми приїхали показати дітям наскільки це легко і доступно.

Олександре, крім того, що ви головний натхненник цього фестивалю, ви ще й батько двох дітей. Чого прагнуть сучасні діти. Що їм цікаво за вашими спостереженнями?

Я придумав JuniorZ, коли у мене народився син. Я маю мрію, що коли він піде до школи, то заняття фізкультурою будуть йому в кайф. Щоб він сам міг обирати для себе ті види спорту, які йому цікаві та приносять задоволення.

Дітей потрібно залучати до спорту в ігровій формі. Наприклад, флорбол – хокей з м’ячиком в спортзалі дає класне навантаження та передбачає високі темпи. Дитина грає з азартом, навіть не помічаючи цього. Якщо вона буде грати у флорбол, повірте, через три місяці вона здасть човниковий біг на п’ять без жодних проблем. Бо діти вже це роблять, тільки в грі. Ось таку цікаву форму ми і пропонуємо.

Також, в програмі JuniorZ передбачена така дисципліна як черлідинг. Це нереально крута штука для дівчат, яку ми всі бачили в кіно. Тому дівчата займаються ним з таким захопленням і якщо дати їм дозвіл займатись цим в рамках шкільних занять, то користь від цього буде всім. Дівчата будуть робити собі поставки, надихаючись відео з інтернету, викладати в соціальні мережі свої успіхи. Таким чином ми будемо не тільки залучати дітей до спорту, а й з користю використовувати гаджети.

Діти мають отримати спортивне захоплення на все життя, яким вони будуть тримати себе у тонусі та яке зробить їх щасливими.

Ви вже півтора року займаєтесь цим проектом, в чому секрет успіху JuniorZ? Що вже закріплено в освітній програмі з того, що ви пропонуєте?

Дітям потрібна альтернатива. Це ми їм і пропонуємо. Минулого року ми нагородили двох вчителів фізичної культури в Україні та видали їм премію від JuniorZ по 15 тисяч гривень за те, що вони запровадили п’ять видів спорту у своїй шкільній програмі. Ігор Магльона з Хмельницької області. В його селище є всього одна школа. А друга дівчинка Олена Шаніна з Херсонської області. Так в неї взагалі спортивна зала на ремонті. І той факт, що вони наважились на зміни, говорить нам про те, що ми на правильному шляху.

Вже є ж затверджена модульна програма разом з МОН (Міністерство освіти і науки), яка передбачає викладання на уроці фізичної культури чотирьох видів спорту. Наприклад, для тих кому не бажані великі фізичні навантаження, можна викладати петанг. Також можна обрати собі фрізбі, черлідінгом і навіть самбо. Чотири види спорту можуть викладатись на одному уроці, якщо дозволяє зала або зібрано два-три класи разом. Ми голосуємо за те, щоб у дітей було право вибору. Вчителі, які проходять у нас перекваліфікацію не зобов’язані вибрати всі ці види спорту. Вони вибирають ті, які їм легше викладати.

Окрім запалу та ідей такі проекти потребують підтримки. Перш за все фінансової. Хто ваші партнери у цьому?

В перші місяці я вкладав у цей проект власні фінанси. Але нам вдалось залучити до співпраці найкращі компанії країни. Наприклад, компанія Київстар – наш 4G партнер. Завдяки їхній допомозі ми вже подарували комплекти спорядження близько тридцяти школам по всій Україні. Крім того вони нам допомагають створювати масові заходи. Допомагають розповісти цікаво про гаджети і діджитал. Адже ми говоримо про те, що мобільний інтернет та сучасні технології можуть стати союзником в розвитку та становленні дітей.

В наших рамках Київстар створює зони віртуальної реальності, фотозони, де можна робити фотона телефон, які їм одразу ж роздруковують і дарують на пам’ять. Паралельно вони отримують безліч корисної інформації про нові технології.

Завдяки 4G зв’язку від Київстар, наші діти можуть бути весь час на зв’язку один з одним, стрімити та ділитися з друзями яскравими подіями свого життя, в тому числі і своїми спортивними заняттями. Тому ми, втілюючи свою місію, зробили сучасні технології нашими союзниками і використовуємо їх для того, щоб вони більше займалися спортом, знімали це, викладали в соцмережі і ставали чемпіонами.

Використовувати переваги 4G можна і з користю для навчання. Київстар надає абонентам великий вибір тарифних планів з вигідними умовами для використання мобільного інтернету, в тому числі необмежений трафік на популярні сервіси YouTube, соціальні мережі, база знань Wikipedia, освітня платформа Prometheus та ін.

Спортивний рух JuniorZ не єдина соціальна ініціатива, яку підтримала компанія Київстар у співпраці з Міністерство освіти і науки України. Київстар активно допомагає школярам та студентам розкривати свій потенціал. Йдеться про Всеукраїнський фестиваль інновацій, де телеком оператор є генеральним партнером конкурсу стартапів та надає свою експертизу у сфері інновацій. Для переможців конкурсу сформовано навіть призовий фонд на реалізацію ідей.

Не менш важлива й соціальна складова. Так разом із Міжнародним Благодійним Фондом «Українська Біржа Благодійності» компанією Київстар було започатковано ініціативу – «Дитяча Надія». Абоненти найбільшого українського оператора мобільного зв’язку можуть лише відправивши SMS-повідомлень перераховувати кошти дітям, які потребують особливої уваги. Зокрема, із вадами серця або онкологічними захворюваннями, які проходять лікування в українських медичних закладах.

Ще один цікавий та корисний проект компанії Київстар діє у співпраці з Національною поліцією України. Це СМС-розсилка абонентам в тих районах, де зникала дитина.

За весь час роботи послуги «Пошук дітей» абоненти Київстар допомогли поліцейським повернули додому більше 130 неповнолітніх.