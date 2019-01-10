Розпорядження Кабміну про перенесення робочих днів мають рекомендаційний характер

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перенесення робочих днів у 2019 році. Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду, пише УНІАН.

У проекті документа, що його розробило Міністерство соціальної політики, пропонували «рекомендувати керівникам підприємств, установ й організацій для працівників, яким установлено п'ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями в суботу та неділю, перенести у 2019 році робочі дні». Зокрема, вівторка 30 квітня на суботу 11 травня; понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня; вівторка 31 грудня на суботу 28 грудня.

Як пише UBR, таким чином українці отримають чотириденні вихідні з 28 квітня (Великдень) по 1 травня (Міжнародний день праці). Наприкінці 2019 року уряд вирішив подарувати українцям три дні відпочинку з 30 грудня по 1 січня. Для цього доведеться двічі вийти на роботу по суботах 21 і 28 грудня, щоб відпрацювати вихідні в понеділок і вівторок (30 і 31 грудня).

Водночас перед Різдвом за григоріанським стилем робочі дні переносити не планують.

Згідно з рішенням уряду, спеціальний режим роботи банків та їхніх установ в ці дні визначає Нацбанк.

Слід зазначити, що розпорядження Кабміну про перенесення робочих днів мають рекомендаційний характер.