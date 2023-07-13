Чеченські підрозділи на Мар’їнському напрямку (Донецька область) використовують тактику чеченських війн 90-х років, а саме створюють транспортні саморобні вибухові пристрої. Про це йдеться у зведенні військової розвідки Великої Британії від 13 липня.

Як зазначається, у червні було кілька повідомлень про використання російськими військами застарілих броньованих автомобілів, наповнених декількома тоннами вибухівки у ролі транспортних саморобних вибухових пристроїв. У британській розвідці припускають, що, швидше за все, екіпаж вистрибує з транспортного засобу після того, як налаштував його на курс.

Як наголошується в повідомленні, більшість випадків використання начинених вибухівкою бронемашин було зафіксовано в районі Мар’їнки поблизу Донецька, і це почалося через кілька днів після того, як чеченські підрозділи підсилили територію. Тож існує реалістична можливість того, що чеченські сили застосували цю тактику, резюмували у британській розвідці.

у повідомленні зазначається, що чеченці володіють навичками використання саморобних вибухових пристроїв, починаючи з чеченських війн 1990-х років. Також повідомлялося, що чеченці, які воюють за Україну, виготовляли подібні транспортні вибухові пристрої в січні 2023 року.

Також британська розвідка вважає, що більшість таких вибухових бронемашин майже напевно здетонували, перш ніж вони досягли своєї цілі завдяки протитанковим мінам і прямому вогню, що ставить під сумнів життєздатність цих засобів. Однак вони спричиняють надзвичайно сильні вибухи, які все ще можуть мати психологічний вплив на сили оборони.