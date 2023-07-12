Після надання першої медичної допомоги 4 дорослих та 1 дитина направлені на амбулаторне лікування

Через падіння «невстановленого ворожого літального об’єкта» в спальному районі Запоріжжя травмовані 18 людей, серед них є 6 дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«18 травмованих, серед яких 6 дітей – наслідки падіння невстановленого ворожого літального об’єкта в спальному районі обласного центру», – написав він у Telegram.

Малашко уточнив, що наразі відомо про 9 жінок та 3 чоловіків, які отримали ушкодження на відкритій території, також 6 дітей отримали травми різного ступеню тяжкості. Після надання першої медичної допомоги 4 дорослих та 1 дитина направлені на амбулаторне лікування.

Окупанти атакували Запоріжжя приблизно о 13.00, уточнили в Головному управлінні ДСНС України в області у Facebook.

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Російські війська регулярно обстрілюють частину області Запорізької області та обласний центр. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

ООН станом на 30 червня підтвердила загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.