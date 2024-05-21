Сітілайти з неоднозначною рекламою почали знімати 21 травня

У понеділок, 21 травня, у Києві почали знімати неоднозначну рекламу кол-центру психологічної підтримки «Варто жити» фонду журналістки Яніни Соколової. У прес-службі управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама» повідомили, що реклама, що викликала обурення в соцмережах та транслює неоднозначні гасла.

Нещодавно на сітілайтах та білбордах Києва з’явилася реклама «Варто жити», на якій великим шрифтом надрукували речення «Життя не має сенсу», «Буде тільки гірше», «З депресії не вийти». Знизу під фразами малими літерами йшлося: «Мучать такі думки? Дзвони», рекламуючи гарячу лінію психологічної підтримки від благодійного фонду Яніни Соколової.

Українці негативно відреагували на рекламу в соцмережах, називаючи її провокативною й такою, яка може схилити психологічно нестабільних людей до непоправних дій. У прес-службі управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама» відреагували на повідомлення громадян та заявили про зняття реклами з сітілайтів та білбордів.

«Стосовно сумнівної реклами психологічної підтримки Фонду Яніни Соколової: дана реклама не є соціальною рекламою, яка розміщувалась на замовлення адміністрації. Запитів на її розміщення до нас не надходило, КП “Київреклама” не сприяло у її розміщенні», – повідомили у прес-службі управління з питань реклами.

В управлінні пояснили, що КМДА та КП «Київреклама» видають дозволи на розміщення рекламних конструкцій, а не змісту реклами – втручатися у зміст реклами влада не може згідно зі ст. 16 закону України про рекламу. Зокрема, це стосується білбордів, сітілайтів, відеоекранів, банерів та інших конструкцій, на яких можна розмістити рекламу.

«Хоча ми не маємо повноважень втручатися у зміст реклами, проте ми не могли залишитись осторонь ситуації і звернулися до оператора стосовно сумнівних сюжетів. Провокативна реклама вже знята з вулиць міста. Звертаємо увагу, що саме замовник несе відповідальність за інформаційне наповнення реклами», – повідомили у прес-службі управління.

На дії управління КМДА та КП «Київреклама» відреагувала сама Яніна Соколова, яка попросила вибачення в українців за некоректну рекламу. Крім того, журналістка закликала надсилати пропозиції щодо кращих гасел для реклами психологічної підтримки.

«Я ще раз перепрошую в тих, кого ми поранили своєю рекламою. І хочу аби ми виправили цю помилку. Борди та сітілайти будуть зняті. Вже знімаються. І замінені бордами, які ми робитимемо на основі ваших ідей і пропозицій. Це напевно буде перша реклама психологічної допомоги, яку створили самі українці», – написала Яніна Соколова.

Журналістка додала, що за неприйнятну рекламу несе відповідальність особисто вона. Яніна Соколова нагадала, що кол-центру запустили у 2021 році для онкопацієнтів. У 2022 році гарячу лінію розширили для підтримки військовослужбовцям та цивільним.