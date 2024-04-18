Сорочку прикрасили символом «Котвиця»

Український бренд вишиванок Etnodim створив серію сорочок, яку присвятив країнам-союзницям, що підтримують Україну у боротьбі за незалежність. Однак відбираючи символіку, дизайнери використали символ польської Армії Крайової, яка століття тому сама боролася з українцями, зокрема вояками УПА. Сорочку вже зняли з продажу.

«Нам допомагають країни, які колись вже вибороли своє право називатись “вільними”. Ми хочемо віддати шану і висловити повагу усім тим, хто став на захист свободи, незалежно від моменту історії та країни проживання. Ці герої віддали свої життя за побудову вільного і справедливого світу. Наша подяка – в кожному елементі орнаменту вишиванок, який займає особливе місце в історії боротьби народу за свою свободу», – так презентував Etnodim цю тематичну серію 16 квітня. А зароблені від продажу гроші пообіцяли передати на закупівлю засобів зв’язку для військових міжнародного легіону при ГУР Міноборони України.

Для проекту «Свобода ніколи не безкоштовна» створили сорочки з символами Великої Британії, США, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Канади, Німеччини, Франції. Наприклад, британська сорочка прикрашена символом Ірландії – трилисником конюшини, Шотландії – будяком, Англії – левом, а також дубом і біло-червоною трояндою Тюдорів. Французька вишиванка має символічну лілію і стилізовану кокарду.

Однак уважні підписники звинуватили бренд в тому, що вони не знають історії, адже сорочка «Польща» містить символіку Армії Крайової, яка в Другу світову воювала з українцями, які також виборювали свою незалежність.

«На обох рукавах сорочки можна помітити “Котвицю” – емблему Польської підпільної держави та Армії Крайової з часів Другої світової війни. “Котвиця” зображена у формі якоря, де буква P означає “Poland”, а W – “та, що бореться”», – так описував бренд польську сорочку на сайті.

Опис польської сорочки на сайті Etnodim, яку вже зняли з продажу

Після розголосу цю сорочку зняли з продажу, а на Facebook компанія визнала свою помилку.

«Під час створення сорочок проводилась серія досліджень та опитувань, на основі яких розроблялись дизайни. Серед десятків символів ми допустилися однієї помилки і готові її виправити», – написали 17 квітня на сторінці у Facebook, хоча не уточнили, в чому полягає виправлення.

Зазначимо, Армія Крайова – підпільні збройні сили Польщі у часи Другої світової війни, які були створені для опору нацистам. Однак Армія Крайова воювала також і з українськими підпільниками – Українською повстанською армією, та здійснювала етнічні чистки українського населення на Підляшші, Холмщині, Галичині. Котвиця – емблема Польської підпільної держави та Армії Крайової. Ці стилізовані букви PW означають фразу «Polska Walcząca» (Польща, що бореться). З 2015 року котвиця є символом військ територіальної оборони Польщі.